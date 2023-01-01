Док-станция для стыковки с ПК и выгрузки отснятого материала с SSD / HDD дисков, установленных в каретку Master Caddy или Master Caddy II. Поддержка USB 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи файлов, а кабель USB 2.0 обеспечивает совместимость со старыми моделями компьютеров.