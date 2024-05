Описание

Вес без батарей и медианосителя

320 г

Габариты

151×91.5×31 мм

Корпус Алюминиевый корпус c пластиной из ABS поликарбоната на задней части устройства

Рабочее питание 10 — 19W

Совместимые батареи NP-F серии и совместимое с ними вспомогательное оборудование

Входное напряжение (батареи) От 6.2V до 16.8V

Экран Тачскрин 5″

Разрешение 1920×1200

PPI 427

Соотношение сторон 16:9 native

Цветовая гамма REC709 HDTV

Поддержка LUT 3D LUT (.cube format)

Поддерживаемые форматы Log Sony SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog 2, Arri Log C, Panasonic Vlog, JVC JLog, Red LogFilm, FujiFilm Flog

Запись HDR (Gamut) Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ10k, HLG

Мониторинг HDR (Gamma) Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / BT2020/ Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020Panasonic V GamutArri Alexa Wide GamutRec709JVC LS300Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 /RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut

Мониторинг HDR (Gammut) Wide Color Gamut (SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+ / Panasonic V Gamut / Arri Alexa Wide Gamut) mapping to Rec709 on screen Wide Color Gamut (SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+ / Panasonic V Gamut / Arri Alexa Wide Gamut) mapping to Rec709 / BT2020 / DCI P3 on loop out

Глубина цвета 10-bit (8+2 FRC)

Яркость 1000nit (+/- 10% @ center

Сигнал Некомпрессированный 10-bit или 8-bit 422 (зависит от камеры)

Видео До 4Kp60

Звук 12-канальный цифровой 24-bit звук, 96kHz

Поддерживаемые кодеки и частоты кадров (запись и воспроизведение) Video to ProRes / DNxHR (DNx использует контейнер .MOV wrapper)

Apple ProRes HQ, 422, LT AVID DNxHR HQX. HQ, SQ, LB 4K DCI; 24/25/30/50/60p 4K UHD; 24/25/30/50/60p 2K 1080p; 24/25/30/50/60/100^/120^ 1080i; 50/60i, 720p; 50/60p

Audio Линейный вход / вход под микрофон / 2-канальный 48kHz 24-битный выход под наушники

Встроенные динамики Да

Поддерживаемые медианосители Поддержка 2.5″ SSD/HDD (зависит от формата, разрешения и скорости кадров записываемого видео).

Кейс Master caddy Master Caddy II (в комплекте) 75 mm x 105 mm x 12mm

Док Master caddy 2.5″ SATA to USB 2.0/3.0

Код товара: 140805

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: монитор-рекордер, Master Caddy II, блок питания, каплер, аккумулятор, переходники сетевые, зарядное устройство, коробка.

Гарантия 90 дней.