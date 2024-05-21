Монитор-рекордер Atomos Ninja V (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075805
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/9
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Вес без батарей и медианосителя
320 г
Габариты
151×91.5×31 мм
Корпус Алюминиевый корпус c пластиной из ABS поликарбоната на задней части устройства
Рабочее питание 10 — 19W
Совместимые батареи NP-F серии и совместимое с ними вспомогательное оборудование
Входное напряжение (батареи) От 6.2V до 16.8V
Экран Тачскрин 5″
Разрешение 1920×1200
PPI 427
Соотношение сторон 16:9 native
Цветовая гамма REC709 HDTV
Поддержка LUT 3D LUT (.cube format)
Поддерживаемые форматы Log Sony SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog 2, Arri Log C, Panasonic Vlog, JVC JLog, Red LogFilm, FujiFilm Flog
Запись HDR (Gamut) Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ10k, HLG
Мониторинг HDR (Gamma) Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / BT2020/ Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020Panasonic V GamutArri Alexa Wide GamutRec709JVC LS300Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 /RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut
Мониторинг HDR (Gammut) Wide Color Gamut (SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+ / Panasonic V Gamut / Arri Alexa Wide Gamut) mapping to Rec709 on screen Wide Color Gamut (SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+ / Panasonic V Gamut / Arri Alexa Wide Gamut) mapping to Rec709 / BT2020 / DCI P3 on loop out
Глубина цвета 10-bit (8+2 FRC)
Яркость 1000nit (+/- 10% @ center
Сигнал Некомпрессированный 10-bit или 8-bit 422 (зависит от камеры)
Видео До 4Kp60
Звук 12-канальный цифровой 24-bit звук, 96kHz
Поддерживаемые кодеки и частоты кадров (запись и воспроизведение) Video to ProRes / DNxHR (DNx использует контейнер .MOV wrapper)
Apple ProRes HQ, 422, LT AVID DNxHR HQX. HQ, SQ, LB 4K DCI; 24/25/30/50/60p 4K UHD; 24/25/30/50/60p 2K 1080p; 24/25/30/50/60/100^/120^ 1080i; 50/60i, 720p; 50/60p
Audio Линейный вход / вход под микрофон / 2-канальный 48kHz 24-битный выход под наушники
Встроенные динамики Да
Поддерживаемые медианосители Поддержка 2.5″ SSD/HDD (зависит от формата, разрешения и скорости кадров записываемого видео).
Кейс Master caddy Master Caddy II (в комплекте) 75 mm x 105 mm x 12mm
Док Master caddy 2.5″ SATA to USB 2.0/3.0
Код товара: 140805
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: монитор-рекордер, Master Caddy II, блок питания, каплер, аккумулятор, переходники сетевые, зарядное устройство, коробка.
Гарантия 90 дней.