Описание

Первый в мире монитор-рекордер 8K RAW HDR

Atomos Ninja V Plus является новейшим монитором-рекордером с возможностью записи HDMI-сигнала в формате до 8Kp30 и 4Kp120 в Apple ProRes RAW. Являясь улучшенной версией заслуженного рекордера Ninja V, модель Ninja V Plus унаследовала от младшего брата HDR-возможности, поддержку работы с сигналом 4Kp60 RAW и с замедленной съемкой HDp120.

Благодаря возможности записи сигнала в форматах 8Kp30 и 4Kp120, Atomos Ninja V Plus будет актуальным еще очень продолжительное время и даст вам уверенность в соответствии рекордера с требованиями любого проекта. Компания Atomos активно сотрудничает с крупнейшими производителями камер и посредством обновления программного обеспечения рекордера добавляет поддержку самых новых камер.

Ninja V Plus за счет мощности нового чипа Atomos Silicon и невероятной производительности ProRes RAW позволяет записывать сигнал в сверхшироком разрешении. Новые клипы, записанные на Ninja V Plus, бесшовно интегрируются в существующие ProRes RAW- и ProRes-проекты без необходимости дополнительных затрат на обработку и хранение.

Универсальное решение для записи сигнала с любой камеры

Apple ProRes становится мировым стандартом для захвата видеосигнала и RAW. Количество камер, поддерживающих запись в формате RAW через HDMI на Ninja V Plus продолжает расти. ProRes RAW сочетает в себе визуал и преимущества RAW-видео с невероятной производительностью кодека ProRes, предоставляя создателям фильмов огромную свободу действий при настройке внешнего вида своих изображений этапе пост-обработки, что делает его идеальным решением для HDR-рабочих процессов. При этом, благодаря интеллектуальной компрессии, файлы ProRes RAW обладают намного меньшим весом, чем обычные RAW-файлы.

Ninja V Plus записывает видеосигнал в формате до 4Kp60 10bit 422 практически от всех камер, таких производителей как Panasonic, Nikon, Olympus, Leica, Fujifilm, Z Cam, RED и ARRI. Новый рекордер, как и его предшественник, объединяет ведущих мировых производителей камер и признанное в отрасли программное обеспечение для редактирования.

Революция 8K

Встречайте новую эпоху. Первая модель — Canon EOS R5

Atomos Ninja V Plus сможет записывать 8Kp30 ProRes RAW с беззеркальной камеры Canon EOS R5 через стандартное соединение HDMI 2.0. Atomos и Canon на протяжении двух лет работали, чтобы предоставить клиентам возможность создавать потрясающие изображения 8K RAW и HDR с невероятной четкостью и детализацией с помощью компактной и кастомизируемой системе, которая, кроме всего прочего, является невероятно доступной по сравнению с другими сетапами для работы 8K. Возможности, которые будут у пользователя при съемке в формате 8K, по-настоящему меняют правила игры. Canon и Atomos сделали 8K доступным для широкого использования без каких-либо компромиссов по качеству изображения.

8K ProRes RAW для EOS R5 станет доступным с выходом обновления от Canon в 2021 году.

Больше мощности. Меньше вес

Комбинация Ninja V Plus и Canon R5 представляет собой мощный, но компактный 8K-сетап, который легко поместится в ваших руках и обладает возможностью добавления новых модулей, соответствующих вашим потребностям. Данная комбинация может стать основой для профессионального обвеса или легкого сетапа для съемок динамичных сцен.

Canon R5 с 24-миллиметровым объективом Cine Lens, Ninja V Plus, батареей NPF и SSD-носителем весит менее 3 кг, благодаря чему его легко можно применять с широким спектром беспилотных летательных аппаратов, подвесов и стабилизаторов, а также роботизированных платформ.

Сверхвысокое разрешение. Больше креативной гибкости

Благодаря сверхвысокому разрешению 8K профессионалы смогут выделять интересующую область и извлекать несколько снимков 4K с одного плана. Вы также можете создать несколько вертикальных или квадратных crop-снимков высокого разрешения на этапе пост-продакшн для размещения в социальных сетях. Кроме того, Ninja V Plus предоставляет функционал предпросмотра различных форматов на экране Ninja V Plus с помощью соответствующих рамок. Это позволяет максимально увеличить разрешение камеры для достижения соотношения сторон 9:16 при разрешении 4K, не жертвуя при этом способом съемки для массового показа.

Стабилизация без компромиссов

Невероятное разрешение видео 8K означает, что после кропа в рамках процесса стабилизации финальный результат будет иметь разрешение 4K или даже 6K. За счет этого финальный материал может быть легко интегрироваться с другими кадрами 8K на тайм-лайне и по-прежнему отлично выглядеть.

Невероятно четкие кадры

Фотографии, снятые на 8K полнокадровую камеру также предоставляют возможность создавать сцены для небольших виртуальных производственных этапов или использовать их на других платформах.

Безупречные 4Kp120 ProRes RAW с камер SONY и Z CAM

Ninja V Plus позволяет записывать видео с разрешением до 4K с частотой кадров до 120 в секунду в формате ProRes RAW, что позволит получить видео в высоком разрешении и высокой частотой кадров при неверотяной детализации. Это отличная альтернатива использованию встроенных в камеры кодеков, которые при записи видео с высокой частотой кадров применяют более высокие уровни компрессии цвета и субдискретизации, что приводит к потенциальным артефактам или ограничениям при цветокоррекции.

Увидеть незримое

Снимайте и визуализируйте то, что недоступно человеческому глазу, с помощью записи 4Kp120 видео в формате ProRes RAW с помощью Ninja V Plus и камер Sony FX6 / FX9 и Z CAM E2 / E2-M4, а также других моделей. Полностью используйте динамический диапазон сенсора, фиксируйте каждый аспект в движении напрямую с помощью RAW over SDI * или over HDMI. Добавьте к этому преимущество возможности воспроизводить видео с высокой частотой кадров, снятое на Ninja V Plus с различной скоростью воспроизведения, чтобы предварительно просмотреть настройки, которые вы можете сделать на таймлайне NLE.

* Для FX9 требуется модуль расширения XDCA-FX9. Для FX6 и FX9 требуется модуль AtomX SDI с активацией RAW (или комплект Ninja V Plus Pro Kit).

Богатый арсенал кодеков

Благодаря гибкости RAW-файлов, готовых к редактированию без визуальных потерь и файлов прокси у пользователя есть возможность выбирать формат записи и качество исходя из своих нужд.

Apple ProRes RAW — поддержка вывода 16-битного RAW с камеры через HDMI и опционально через SDI

Apple ProRes — стандартный кодек от Apple для редактирования с масштабируемыми уровнями компрессии

Avid DNx — кодек для редактирования в системах Avid c масштабируемыми уровнями сжатия

H.265 (HEVC) — позволяет создавать файлы высокого качества с низким битрейтом и небольшим размером файла. Вы также можете создавать 10-битные 4K HDR проекты и применять LUT для придания изображению конечного результата без необходимости проводить цветокоррекцию.

AtomX SDI: Улучшайте. Подключайте. Расширяйте.

Модуль расширения AtomX SDI фиксируется на задней панели рекордера через модульный слот расширения и добавляет подключения SDI к Ninja V Plus, что позволяет вам контролировать и записывать SDI-видео с разрешением до 4Kp60 с ряда профессиональных камер и других видеоисточников. Добавление SDI-разъемов к Ninja более чем вдвое увеличивает его функциональность, так как подключения HDMI и SDI могут быть перекрестно преобразованы.

Кроме того, владельцы Ninja V Plus также могут воспользоваться возможностью записи RAW через SDI с совместимых камер с помощью модуля AtomX SDI и дополнительного обновления RAW over SDI, которое можно приобрести на сайте Atomos. Ключ активации может быть добавлен в любое время и доступен для покупки через вашу учетную запись my.atomos.com.

SSD носители: Доступные и быстрые.

Широкая совместимость c SSD-носителями и их богатый выбор на рынке дает возможность пользователю подобрать модель под их нужды или использовать уже существующие накопители. Стандартные SSD-накопители 2.5″ (SATA) монтируется в пластиковый кейс Master Caddy (поставляется в комплекте) и крепится по направляющим на задней панели рекордера. Atomos Ninja V Plus поддерживает все стандартные SSD/HDD размера 2.5″. Пожалуйста, обратитесь к спецификациям самого SSD/HDD-накопителя для определения его соответствия вашему рабочему процессу.

Технические характеристики

Экран

Тип: SuperAtom IPS, сенсорный

Диагональ: 5.2" (13.2 см)

Разрешение: 1920 х 1080, 427 ppi

Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)

Расположение подсветки: по периметру (Edge lit)

Яркость: 1000 нит (1000 кд/м 2 ) +/- 10%

) +/- 10% Соотношение сторон:16:9

Режим деинтерлейсинга: I > P и PSF > P

Цветовой диапазон: Rec.709

Калибровка: поддерживает калибраторы Xrite i1 Display Pro / Plus

Обработка цвета

Гамма: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Olympus OM Log, Lecia L Log

Цветовой диапазон: Bt2020, DCI P3, PDCI p3 65 Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020 Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 JVC LS300 Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut

Поддержка 3D LUT: формат .Cube, поддержка 3D LUT Loop Out (на выход)

3DLUT 50/50: да

Режимы мониторинга: Native / HLG / PQ / 3D LUT

HDR конверсия на выходе: Log / HDR to HLG / PQ / Dolby Vision

Видеовход

HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4k p60

HDMI RAW: Apples ProRes RAW до 8k

SDI: опционально, через модуль AtomX SDI

SDI RAW: опционально, необходима активация

Глубина цвета: 8 / 10 бит сжатый формат, RAW до 12 бит

Субдискретизация сжатого потока: 4:2:0 или 4:2:2

HDCP защита от копирования: не поддерживается

Поддерживаемые разрешения

8K: только RAW до 30р через HDMI

6K: только RAW до 30р через HDMI

5K: только RAW до 30р через HDMI

4K DCI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p, HFR 100/120 – в виде RAW через HDMI и SDI на отдельных камерах

4K UHD: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p

2K DCI 2046 x 1080: опционально, через модуль AtomX SDI

FHD 1920 x 1080 Progressive: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60/100/120p

FHD 1920 x 1080 PsF: конвертируется в Р, выводится (Loop Out) как PsF

FHD 1920 x 1080 Interlaced: 50/59.94/60i

1280 x 720p: 50/59.94/60p

Кодеки запис

Apple ProRes RAW: ProRes RAW, HQ (бесплатная активация через my.Atomos.com)

Apple ProRes: LT, 422, 422HQ

Avid DNxHD: DNxHD 220x,220,145,36

Avid DNxHR: LB, SQ, HQ, HQX

H.265 HEVC: LQ, MQ, HQ в 8 / 10 бит, 4:2:2 или 4:2:0

Метаданные

HDMI: RAW - баланс белого, индекс экспозиции EI, скорость / угол затвора, диафрагма в ступенях, ISO, гамма, цветовой диапазон

SDI: опционально, через модуль AtomX SDI

Видеовыход

HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4k p60

SDI loop out: опционально, через модуль AtomX SDI

Субдискретизация сжатого потока: 4:2:2

Глубина цвета: 10 бит

Аудио

Качество: 24 / 48 кГц

Кодек: PCM (импульсно-кодовая модуляция)

HDMI: 8ch 24Bit

SDI: 12ch 24Bit

Аналоговый вход: 3.5 мм стерео

Аналоговый выход: 3.5 мм стерео

Выход на наушники: 3.5 мм стерео

Временной код / синхронизация

HDMI: поддерживается

Время и дата

LTC (линейный ввод через аудиоканал): через 3.5 мм стерео (необходим постпроцессинг)

Беспроводная синхронизация: опционально, через модуль AtomX SYNC

Функции записи

Предварительная запись: да, 4 с для HD, 2 c для 4К, не поддерживается в RAW

Интервальная съемка: да

Поддерживаемые накопители

SSD: через каретку Master Caddy II

SSDmini: да

CFast II: через SSDmini CFAST II Adaptor

Файловая система: exFAT

Инструменты мониторинга

Форма волны (осциллограф): да, 3 размера, перемещаемое положение на экране

RGB парад: да, 3 размера, перемещаемое положение на экране

Вектороскоп: да, 2 размера, перемещаемое положение на экране

1 x Zoom: да, отображение пикселей 1:1 для 4К

2 x Zoom: да

Фокус пикинг: да, изменяемые цвет / порог

Ложные цвета: да

Зебра: да, настраиваемый порог

Изолированный канал: только синий

Рамки кадра: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3, 9:16, 1:1, 191:1, 4:5

Безопасные зоны: да

Сетки кадрирования: 9 вариантов

Дезанаморфирование: 1.25x 1.33x , 1.5x ,1.8x ,2x

Переворот экрана: только по вертикали

Окружающая среда

Рабочая температура от 0 до 40° С

Корпус

Материал: алюминий + АБС пластик

Охлаждение: вентилятор + радиатор

Индикаторная лампа (Tally): да, сзади и спереди

Многофункциональная кнопка: ВКЛ / ВЫКЛ, блокировка экрана

Установочные гнезда: 1/4" / 3/8" сверху и снизу

Питание

Входящий ток: 6.2 - 16.8 Вольт

Рабочее напряжение: 5.8 - 7.2 Вольт

Совместимые батареи: Sony NP-F (1 шт.), около 2 часов от батареи 5200 мАч (4K 60p)

Питание от сети или аккумуляторов других типов: DC IN через фальш-батарею Battery eliminator (в комплекте), D-Tap to DC адаптер (опция)

Размеры и вес

Размеры: 151 x 91.5 x 31 мм

Вес: 360 г

Комплектация

Ninja V+

фальш-батарея Battery eliminator

сетевой блок питания

каретка для SSD - MasterCaddy II

кейс из формованной EVA пены

тканевый чехол

Гарантия