Монитор-рекордер Atomos Ninja V+
Код товара : УТ-00051459
Артикул : ATOMNJVPL1
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Накамерные мониторы
Тип товара
Монитор-рекордер
Описание
Первый в мире монитор-рекордер 8K RAW HDR
Atomos Ninja V Plus является новейшим монитором-рекордером с возможностью записи HDMI-сигнала в формате до 8Kp30 и 4Kp120 в Apple ProRes RAW. Являясь улучшенной версией заслуженного рекордера Ninja V, модель Ninja V Plus унаследовала от младшего брата HDR-возможности, поддержку работы с сигналом 4Kp60 RAW и с замедленной съемкой HDp120.
Благодаря возможности записи сигнала в форматах 8Kp30 и 4Kp120, Atomos Ninja V Plus будет актуальным еще очень продолжительное время и даст вам уверенность в соответствии рекордера с требованиями любого проекта. Компания Atomos активно сотрудничает с крупнейшими производителями камер и посредством обновления программного обеспечения рекордера добавляет поддержку самых новых камер.
Ninja V Plus за счет мощности нового чипа Atomos Silicon и невероятной производительности ProRes RAW позволяет записывать сигнал в сверхшироком разрешении. Новые клипы, записанные на Ninja V Plus, бесшовно интегрируются в существующие ProRes RAW- и ProRes-проекты без необходимости дополнительных затрат на обработку и хранение.
Универсальное решение для записи сигнала с любой камеры
Apple ProRes становится мировым стандартом для захвата видеосигнала и RAW. Количество камер, поддерживающих запись в формате RAW через HDMI на Ninja V Plus продолжает расти. ProRes RAW сочетает в себе визуал и преимущества RAW-видео с невероятной производительностью кодека ProRes, предоставляя создателям фильмов огромную свободу действий при настройке внешнего вида своих изображений этапе пост-обработки, что делает его идеальным решением для HDR-рабочих процессов. При этом, благодаря интеллектуальной компрессии, файлы ProRes RAW обладают намного меньшим весом, чем обычные RAW-файлы.
Ninja V Plus записывает видеосигнал в формате до 4Kp60 10bit 422 практически от всех камер, таких производителей как Panasonic, Nikon, Olympus, Leica, Fujifilm, Z Cam, RED и ARRI. Новый рекордер, как и его предшественник, объединяет ведущих мировых производителей камер и признанное в отрасли программное обеспечение для редактирования.
Революция 8K
Встречайте новую эпоху. Первая модель — Canon EOS R5
Atomos Ninja V Plus сможет записывать 8Kp30 ProRes RAW с беззеркальной камеры Canon EOS R5 через стандартное соединение HDMI 2.0. Atomos и Canon на протяжении двух лет работали, чтобы предоставить клиентам возможность создавать потрясающие изображения 8K RAW и HDR с невероятной четкостью и детализацией с помощью компактной и кастомизируемой системе, которая, кроме всего прочего, является невероятно доступной по сравнению с другими сетапами для работы 8K. Возможности, которые будут у пользователя при съемке в формате 8K, по-настоящему меняют правила игры. Canon и Atomos сделали 8K доступным для широкого использования без каких-либо компромиссов по качеству изображения.
8K ProRes RAW для EOS R5 станет доступным с выходом обновления от Canon в 2021 году.
Больше мощности. Меньше вес
Комбинация Ninja V Plus и Canon R5 представляет собой мощный, но компактный 8K-сетап, который легко поместится в ваших руках и обладает возможностью добавления новых модулей, соответствующих вашим потребностям. Данная комбинация может стать основой для профессионального обвеса или легкого сетапа для съемок динамичных сцен.
Canon R5 с 24-миллиметровым объективом Cine Lens, Ninja V Plus, батареей NPF и SSD-носителем весит менее 3 кг, благодаря чему его легко можно применять с широким спектром беспилотных летательных аппаратов, подвесов и стабилизаторов, а также роботизированных платформ.
Сверхвысокое разрешение. Больше креативной гибкости
Благодаря сверхвысокому разрешению 8K профессионалы смогут выделять интересующую область и извлекать несколько снимков 4K с одного плана. Вы также можете создать несколько вертикальных или квадратных crop-снимков высокого разрешения на этапе пост-продакшн для размещения в социальных сетях. Кроме того, Ninja V Plus предоставляет функционал предпросмотра различных форматов на экране Ninja V Plus с помощью соответствующих рамок. Это позволяет максимально увеличить разрешение камеры для достижения соотношения сторон 9:16 при разрешении 4K, не жертвуя при этом способом съемки для массового показа.
Стабилизация без компромиссов
Невероятное разрешение видео 8K означает, что после кропа в рамках процесса стабилизации финальный результат будет иметь разрешение 4K или даже 6K. За счет этого финальный материал может быть легко интегрироваться с другими кадрами 8K на тайм-лайне и по-прежнему отлично выглядеть.
Невероятно четкие кадры
Фотографии, снятые на 8K полнокадровую камеру также предоставляют возможность создавать сцены для небольших виртуальных производственных этапов или использовать их на других платформах.
Безупречные 4Kp120 ProRes RAW с камер SONY и Z CAM
Ninja V Plus позволяет записывать видео с разрешением до 4K с частотой кадров до 120 в секунду в формате ProRes RAW, что позволит получить видео в высоком разрешении и высокой частотой кадров при неверотяной детализации. Это отличная альтернатива использованию встроенных в камеры кодеков, которые при записи видео с высокой частотой кадров применяют более высокие уровни компрессии цвета и субдискретизации, что приводит к потенциальным артефактам или ограничениям при цветокоррекции.
Увидеть незримое
Снимайте и визуализируйте то, что недоступно человеческому глазу, с помощью записи 4Kp120 видео в формате ProRes RAW с помощью Ninja V Plus и камер Sony FX6 / FX9 и Z CAM E2 / E2-M4, а также других моделей. Полностью используйте динамический диапазон сенсора, фиксируйте каждый аспект в движении напрямую с помощью RAW over SDI * или over HDMI. Добавьте к этому преимущество возможности воспроизводить видео с высокой частотой кадров, снятое на Ninja V Plus с различной скоростью воспроизведения, чтобы предварительно просмотреть настройки, которые вы можете сделать на таймлайне NLE.
* Для FX9 требуется модуль расширения XDCA-FX9. Для FX6 и FX9 требуется модуль AtomX SDI с активацией RAW (или комплект Ninja V Plus Pro Kit).
Богатый арсенал кодеков
Благодаря гибкости RAW-файлов, готовых к редактированию без визуальных потерь и файлов прокси у пользователя есть возможность выбирать формат записи и качество исходя из своих нужд.
- Apple ProRes RAW — поддержка вывода 16-битного RAW с камеры через HDMI и опционально через SDI
- Apple ProRes — стандартный кодек от Apple для редактирования с масштабируемыми уровнями компрессии
- Avid DNx — кодек для редактирования в системах Avid c масштабируемыми уровнями сжатия
- H.265 (HEVC) — позволяет создавать файлы высокого качества с низким битрейтом и небольшим размером файла. Вы также можете создавать 10-битные 4K HDR проекты и применять LUT для придания изображению конечного результата без необходимости проводить цветокоррекцию.
AtomX SDI: Улучшайте. Подключайте. Расширяйте.
Модуль расширения AtomX SDI фиксируется на задней панели рекордера через модульный слот расширения и добавляет подключения SDI к Ninja V Plus, что позволяет вам контролировать и записывать SDI-видео с разрешением до 4Kp60 с ряда профессиональных камер и других видеоисточников. Добавление SDI-разъемов к Ninja более чем вдвое увеличивает его функциональность, так как подключения HDMI и SDI могут быть перекрестно преобразованы.
Кроме того, владельцы Ninja V Plus также могут воспользоваться возможностью записи RAW через SDI с совместимых камер с помощью модуля AtomX SDI и дополнительного обновления RAW over SDI, которое можно приобрести на сайте Atomos. Ключ активации может быть добавлен в любое время и доступен для покупки через вашу учетную запись my.atomos.com.
SSD носители: Доступные и быстрые.
Широкая совместимость c SSD-носителями и их богатый выбор на рынке дает возможность пользователю подобрать модель под их нужды или использовать уже существующие накопители. Стандартные SSD-накопители 2.5″ (SATA) монтируется в пластиковый кейс Master Caddy (поставляется в комплекте) и крепится по направляющим на задней панели рекордера. Atomos Ninja V Plus поддерживает все стандартные SSD/HDD размера 2.5″. Пожалуйста, обратитесь к спецификациям самого SSD/HDD-накопителя для определения его соответствия вашему рабочему процессу.
Технические характеристики
Экран
- Тип: SuperAtom IPS, сенсорный
- Диагональ: 5.2" (13.2 см)
- Разрешение: 1920 х 1080, 427 ppi
- Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)
- Расположение подсветки: по периметру (Edge lit)
- Яркость: 1000 нит (1000 кд/м2) +/- 10%
- Соотношение сторон:16:9
- Режим деинтерлейсинга: I > P и PSF > P
- Цветовой диапазон: Rec.709
- Калибровка: поддерживает калибраторы Xrite i1 Display Pro / Plus
Обработка цвета
- Гамма: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Olympus OM Log, Lecia L Log
- Цветовой диапазон: Bt2020, DCI P3, PDCI p3 65 Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020 Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 JVC LS300 Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut
- Поддержка 3D LUT: формат .Cube, поддержка 3D LUT Loop Out (на выход)
- 3DLUT 50/50: да
- Режимы мониторинга: Native / HLG / PQ / 3D LUT
- HDR конверсия на выходе: Log / HDR to HLG / PQ / Dolby Vision
Видеовход
- HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4k p60
- HDMI RAW: Apples ProRes RAW до 8k
- SDI: опционально, через модуль AtomX SDI
- SDI RAW: опционально, необходима активация
- Глубина цвета: 8 / 10 бит сжатый формат, RAW до 12 бит
- Субдискретизация сжатого потока: 4:2:0 или 4:2:2
- HDCP защита от копирования: не поддерживается
Поддерживаемые разрешения
- 8K: только RAW до 30р через HDMI
- 6K: только RAW до 30р через HDMI
- 5K: только RAW до 30р через HDMI
- 4K DCI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p, HFR 100/120 – в виде RAW через HDMI и SDI на отдельных камерах
- 4K UHD: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p
- 2K DCI 2046 x 1080: опционально, через модуль AtomX SDI
- FHD 1920 x 1080 Progressive: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60/100/120p
- FHD 1920 x 1080 PsF: конвертируется в Р, выводится (Loop Out) как PsF
- FHD 1920 x 1080 Interlaced: 50/59.94/60i
- 1280 x 720p: 50/59.94/60p
Кодеки запис
- Apple ProRes RAW: ProRes RAW, HQ (бесплатная активация через my.Atomos.com)
- Apple ProRes: LT, 422, 422HQ
- Avid DNxHD: DNxHD 220x,220,145,36
- Avid DNxHR: LB, SQ, HQ, HQX
- H.265 HEVC: LQ, MQ, HQ в 8 / 10 бит, 4:2:2 или 4:2:0
Метаданные
- HDMI: RAW - баланс белого, индекс экспозиции EI, скорость / угол затвора, диафрагма в ступенях, ISO, гамма, цветовой диапазон
- SDI: опционально, через модуль AtomX SDI
Видеовыход
- HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4k p60
- SDI loop out: опционально, через модуль AtomX SDI
- Субдискретизация сжатого потока: 4:2:2
- Глубина цвета: 10 бит
Аудио
- Качество: 24 / 48 кГц
- Кодек: PCM (импульсно-кодовая модуляция)
- HDMI: 8ch 24Bit
- SDI: 12ch 24Bit
- Аналоговый вход: 3.5 мм стерео
- Аналоговый выход: 3.5 мм стерео
- Выход на наушники: 3.5 мм стерео
Временной код / синхронизация
- HDMI: поддерживается
- Время и дата
- LTC (линейный ввод через аудиоканал): через 3.5 мм стерео (необходим постпроцессинг)
- Беспроводная синхронизация: опционально, через модуль AtomX SYNC
Функции записи
- Предварительная запись: да, 4 с для HD, 2 c для 4К, не поддерживается в RAW
- Интервальная съемка: да
Поддерживаемые накопители
- SSD: через каретку Master Caddy II
- SSDmini: да
- CFast II: через SSDmini CFAST II Adaptor
- Файловая система: exFAT
Инструменты мониторинга
- Форма волны (осциллограф): да, 3 размера, перемещаемое положение на экране
- RGB парад: да, 3 размера, перемещаемое положение на экране
- Вектороскоп: да, 2 размера, перемещаемое положение на экране
- 1 x Zoom: да, отображение пикселей 1:1 для 4К
- 2 x Zoom: да
- Фокус пикинг: да, изменяемые цвет / порог
- Ложные цвета: да
- Зебра: да, настраиваемый порог
- Изолированный канал: только синий
- Рамки кадра: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3, 9:16, 1:1, 191:1, 4:5
- Безопасные зоны: да
- Сетки кадрирования: 9 вариантов
- Дезанаморфирование: 1.25x 1.33x , 1.5x ,1.8x ,2x
- Переворот экрана: только по вертикали
Окружающая среда
- Рабочая температура от 0 до 40° С
Корпус
- Материал: алюминий + АБС пластик
- Охлаждение: вентилятор + радиатор
- Индикаторная лампа (Tally): да, сзади и спереди
- Многофункциональная кнопка: ВКЛ / ВЫКЛ, блокировка экрана
- Установочные гнезда: 1/4" / 3/8" сверху и снизу
Питание
- Входящий ток: 6.2 - 16.8 Вольт
- Рабочее напряжение: 5.8 - 7.2 Вольт
- Совместимые батареи: Sony NP-F (1 шт.), около 2 часов от батареи 5200 мАч (4K 60p)
- Питание от сети или аккумуляторов других типов: DC IN через фальш-батарею Battery eliminator (в комплекте), D-Tap to DC адаптер (опция)
Размеры и вес
- Размеры: 151 x 91.5 x 31 мм
- Вес: 360 г
Комплектация
- Ninja V+
- фальш-батарея Battery eliminator
- сетевой блок питания
- каретка для SSD - MasterCaddy II
- кейс из формованной EVA пены
- тканевый чехол
Гарантия
- Гарантия производителя 1 год, с расширением до 3 лет при регистрации покупки на сайте производителя
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