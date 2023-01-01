Монитор-рекордер Atomos Ninja, 5.2", 6K RAW
Код товара : УТ-00071702
Артикул : ATOMNJA004
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Описание
Монитор-рекордер Atomos Ninja (2023) получил расширенные возможности записи: к привычным 4Kp60 в Apple ProRes и Avid DNx теперь добавлена запись 4Kp60 в H.265 (HEVC) и до 6Kp30 в Apple ProRes RAW. С обновленной AtomOS 11 операционная система стала гораздо быстрее, отзывчивее и лаконичнее. В новой ОС были впервые реализованы такие возможности мониторинга, как RecordAssist, PlaybackAssist, SegmentPro, EL Zone, ARRI False color. Все аксессуары для Ninja V полностью совместимы с новым Ninja, а функционал, который добавлял дополнительный модуль Atomos Connect, стал только лучше — совместимость с 12G-SDI, беспроводной тайм-код и управление, Wi-Fi 6 и долгожданный NDI!
- Совершенно новая ОС AtomOS 11 — быстрее, лаконичнее, функциональнее
- Больше кодеков: 6K ProRes RAW, ProRes, DNxHD и H.265 — все доступны сразу и без доп. платы
- Превосходные инструменты мониторинга: контроль экспозиции EL Zone и False Color ARRI
- RecordAssist и PlaybackAssist: установите время начала записи и время старта воспроизведения файла или секвенции
- Timelapse: настройте тайм-лапс запись и управляйте ею с Ninja
- Segment Pro: автоматически разделяет файлы, когда они достигают заданного размера/продолжительности
- Удаленный просмотр (с модулем Atomos Connect): делитесь просмотрами в реальном времени со своего Ninja через интернет
- Wi-Fi 6 (с модулем Atomos Connect): более быстрое и стабильное подключение к Интернету
Timelapse
Настройте запись timelapse и управляйте ее с монитора-рекордера, независимо от элементов управления вашей камеры. Используйте экран Ninja для точного визуального выравнивания и объемный SSD для более длительных записей.
Невероятные возможности записи. Еще больше кодеков
Ninja — это идеальный монитор-рекордер для создателей фильмов и видео, которые ценят высококачественные отраслевые кодеки, такие как ProRes и ProRes RAW. Современный дисплей Ninja передает четкую и насыщенную картинку даже в условиях работы под открытым небом и отображает чистый HDR-сигнал на съемочной площадке. Новые рекордеры Ninja из коробки поддерживают запись во множестве популярных кодеков, что обеспечивает невероятную гибкость для съемки и обработки изображения:
- Apple ProRes
- Apple ProRes RAW
- H.265
- DNx (QuickTime)
- DNx (MXF)
Для активации кодеков H.265 и DNx, посетите сайт my.atomos.com и зарегистрируйте свой продукт, а затем следуйте простым онлайн-инструкциям. Для активации кодека Apple ProRes RAW вам необходимо перейти на портал my.atomos.com и пройти по инструкциям. После этого вам нужно подключить совместимую камеру RAW, чтобы завершить процесс активации. Это нужно сделать только один раз.
Обновленная cистема AtomOS
Обновленная версия операционной системы AtomOS 11 отличается высоким быстродействием, лаконичным пользовательским интерфейсом, а также несколькими новыми функциями. Иконки инструментов стали более интуитивными.
Новые возможности мониторинга
Ninja предлагает широкий спектр функций, которые помогут значительно улучшить ваш рабочий процесс. На экране пользователи могут вызвать функции мониторинга, такие как Focus Peaking, Zoom, Vectorscopes & Atomos и ARRI False Color, цветное экспонирование EL Zone через безопасные зоны, Cine Guides, а также просмотр в реальном времени Log> PQ / HLG и многое другое.
Раскройте возможности своей камеры с Atomos Ninja
Более 55 камер поддерживают запись в формате RAW over HDMI до 6Kp30 на внешний рекордер Ninja, и этот список продолжает расти. Apple ProRes RAW сочетает в себе визуальные и рабочие преимущества видео RAW с невероятной производительностью кодека ProRes. Данный формат видео дает кинематографистам огромную свободу для настройки сигнала, что делает его идеальным для работы с HDR.
Также, с помощью модуля Atomos Connect владельцы рекордера Ninja могут записывать RAW через SDI c совместимых камер. Новые функции делают Ninja еще более универсальным устройством, предоставляя профессиональные возможности ввода-вывода для множества камер — от беззеркальных камер начального уровня до новейших камер для профессиональной киносъемки.
Atomos Connect
Подключите опциональный модуль Atomos Connect (продается отдельно), чтобы получить доступ к облачным рабочим процессам, таким как C2C, Atomos Edit и Atomos RemoteView, через Atomos Cloud Studio. Connect также поддерживает 12G-SDI, беспроводной тайм-код и управление AirGlu, Wi-Fi 6 и GigE Ethernet.
NDI с Atomos Connect
NDI — протокол отправки видео по обычным сетям (включая Wi-Fi) в высоком качестве, но с очень низкими требованиями к пропускной способности. Он все чаще используется при работе над Live-трансляциями. С модулем Connect монитор-рекордер Ninja также может принять участие в NDI-рабочем процессе. Опция NDI TX превращает Ninja с поддержкой Connect в NDI-источник, доступный для всех других NDI-совместимых с устройств в локальной сети.
Улучшите вашу съемку с Ninja
Монитор Ninja значительно больше, чем мониторы большинства фотоаппаратов и видеокамер, что позволяет вам лучше контролировать процесс съемки. Поддержка кодеков 10 бит 4:2:2 и 12 бит RAW позволяет сохранять больше информации о цвете, что значительно расширяет возможности цветокоррекции при постобработке. Благодаря использованию относительно недорогих и емких SSD дисков, вы сможете окупить большую часть затрат на покупку рекордера (по сравнению с затратами на карты памяти). Кроме того, запись на рекордер снижает нагрузку на процессор камеры, позволяя выполнять длительные съемки без ее перегрева. А с помощью свитчера AtomX CAST вы сможете выполнять живую многокамерную съемку.
Технические характеристики
- Вес без батарей и медианосителя: 360 г
- Габариты: 151×91.5×31 мм
- Монтажные точки: гнезда 1/4"-20 и 3/8-16, по одному сверху и снизу
- Корпус: алюминиевый со вставками с ABS-поликарбоната
- Охлаждение: активно управляемый вентилятор и радиатор
- Tally лампа: спереди и сзади
- Мультифункциональная кнопка: питание / блокировка экрана
- Разъем AtomXpansion: да
- Совместимые батареи: NPF L-серии и совместимое с ними вспомогательное оборудование
- Входной ток: от 6.2 до 16.8В
- Время работы батареи:
- 5200mAh — до 2 часов (мониторинг & запись 4K 60p)
- 7800mAh — до 3 часов (мониторинг & запись 4K 60p)
- Вход для постоянного тока: через DC-разъем на батарейной площадке
- D-Tap: через батарейную площадку и опциональный кабель Dtap to DC
- Матрица: SuperAtom IPS
- Диагональ: 5,2"
- Разрешение: 1920×1200, 427 PPI
- Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)
- Яркость: 1000 нит
- Соотношение сторон: 16:9
- Цветовая гамма: REC 709
- Соответствует Class pixel II (в соответствии со стандартом ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008)
- Gamma: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log
- Gamut: Bt2020, DCI P3, PDCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine /Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut
- 3D LUT Display: да, формат .Cube
- 3D LUT Down Stream: сквозной
- 3DLUT 50/50: да
- Режимы мониторинга: Native / HLG / PQ / 3D LUT
- Выходное HDR-преобразование: Log / HDR to HLG / PQ / Dolby Vision
- HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4Kp60
- HDMI RAW: Apple ProRes RAW до 6K с совместимыми камерами
- SDI: через опциональный модуль Atomos Connect
- SDI RAW: через опциональный модуль Atomos Connect
- Глубина цвета: 8/10 бит, RAW до 12 бит
- Кодировка цвета: 4: 2: 2
- HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4Kp60
- RJ45 / GigE: через опциональный модуль Atomos Connect
- WiFi 6: через опциональный модуль Atomos Connect
- Глубина цвета: 10 бит
- Кодировка цвета: 4: 2: 2
- HDMI: RAW — баланс белого, экспозиция (EI), скорость / угол затвора, диафрагма (F stop), ISO, gamma, gamut
- Качество: 24 бита 48 кГц
- Аудиокодек: PCM
- HDMI: 8 каналов 24 бита
- SDI: 12 каналов 24 бита
- Аналоговый аудиовход: 3.5мм стерео
- Выход под наушники: 3.5мм стерео
- Задержка звука на входе: настраивается
- Встроенный: HDMI и SDI
- Время дня: да, время и дата
- LTC: через опциональный модуль Atomos Connect
- Genlock: через опциональный модуль Atomos Connect
- Беспроводной AirGlu RF Server и Client: через опциональный модуль Atomos Connect
- Беспроводной AirGlu BT Server: через опциональный модуль Atomos Connect
- 8K: нет
- 6K: только RAW до 30p через HDMI
- 5K: нет
- 4K DCI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p
- 4K UHD: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p
- 2K DCI 2046×1080: через опциональный модуль Atomos Connect
- Anamorphic: 3.5K RAW до 60p (с поддерживаемых камер)
- FHD 1920×1080 Progressive: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60/100/120p
- FHD 1920×1080 PsF: преобразование к P и сквозной выход PsF
- FHD 1920×1080 Interlaced: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60i
- 1280×720p: 50/59.94/60p
- CDNG: нет
- Apple ProRes Raw: ProRes RAW, ProRes RAW HQ
- Apple ProRes: LT, 422, 422HQ
- Avid DNxHD: DNxHD 220x, 220,145,36
- Avid DNxHR: LB, SQ, HQ, HQX.
- H.265: LQ, MQ, HQ, XQ в 8/10Bit, 4 2 2 и 4 2 0
- H.264: нет
- Запись Pre-roll: да (HD 8с, 4K 2с) — недоступно для RAW
- ISO Record: нет
- Switched Program Record: нет
- Timelapse: да
- RAW to Video: нет
- Одновременная Proxy-запись: да
- 4k to HD: нет
- Плейлисты: да, создание плейлистов из клипов или саб-клипов
- Сквозное: да, с настраиваемыми пользователем маркерами входа/выхода
- CDNG: нет
- Apple ProRes Raw: да, записанные клипы
- Apple ProRes: да, с линейным PCM-звуком
- Avid DNx: да, с линейным PCM-звуком
- H.265: да
- H.264: нет
- Форма волны: да
- RGB парад: да
- Вектороскоп: да
- 1 x Zoom: да, 1:1 Pixel mapping для 4K
- 2 x Zoom: да
- Focus peaking: выбор цвета / установка порога / цвет / моно / только края
- Atomos False color: да, с масштабированием
- ARRI False color: да
- EL Zone: да
- Зебра: да
- Изоляция цветового канала: только синий
- Сетка по соотношению сторон: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3
- Сетка для соцсетей: 9:16, 1:1, 191:1, 4:5
- Onion Skin: да
- Безопасные зоны: Действие и Графика
- Сетка: 9 grid
- Дезанаморфирование: 1.25x, 1.33x, 1.5x, 1.6x, 1.65x, 1.79x, 1.8x, 2x
- Переворот экрана: только вертикальный
Поддерживаемые медианосители
- Master Caddy I: нет
- Master Caddy II: да, для 2.5″ дисков
- Master Caddy III: для 2.5″ дисков (необходим для использования с модулем Atomos Connect)
- SSDmini: нативно совместим
- CFAST II: через дополнительный адаптер SSDmini CFAST II
- SD: нет
- Наименование файлов: название юнита — Сцена/Кадр/Дубль
- Файловая система: ExFAT
- Pulldown removal: 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pulldown); 60i > 24p (3:2 pulldown)
- 4K UHD down-масштабирование до HD: сквозной выход — 4K UHD в FHD
- DCI Crop: сквозной выход — 17:9 to 16:9 Crop
- HDMI: Auto HDMI Trigger, поддерживаемые протоколы — Canon, Sony, Atomos Open Standard
- SDI: SDI по триггеру (с Atomos Connect)
- Serial 2.5mm: LANC-управление и калибровка через опциональный кабель USB to serial
- AirGlu BT: опционально с Atomos Connect
- AirGlu RF: опционально с Atomos Connect
- USB: нет
- RJ45: нет
- RS422: нет
- XML: теги EDL для FCPX XML
- Apple ProRes Raw: Apple FCPX, Adobe Premiere, After Effects, Avid Media Composer, GrassValley Edius, Assimilate Scratch, Baselight Film Light.
- Видеокодеки: все приложения с поддержкой кодеков Apple ProRes и Avid DNx в контейнере .MOV
- 1х монитор-рекордер Atomos Ninja
- 1х батарейная площадка
- 1x кабель USB-C PD