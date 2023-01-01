Описание

Монитор-рекордер Atomos Ninja (2023) получил расширенные возможности записи: к привычным 4Kp60 в Apple ProRes и Avid DNx теперь добавлена запись 4Kp60 в H.265 (HEVC) и до 6Kp30 в Apple ProRes RAW. С обновленной AtomOS 11 операционная система стала гораздо быстрее, отзывчивее и лаконичнее. В новой ОС были впервые реализованы такие возможности мониторинга, как RecordAssist, PlaybackAssist, SegmentPro, EL Zone, ARRI False color. Все аксессуары для Ninja V полностью совместимы с новым Ninja, а функционал, который добавлял дополнительный модуль Atomos Connect, стал только лучше — совместимость с 12G-SDI, беспроводной тайм-код и управление, Wi-Fi 6 и долгожданный NDI!

Совершенно новая ОС AtomOS 11 — быстрее, лаконичнее, функциональнее

Больше кодеков: 6K ProRes RAW, ProRes, DNxHD и H.265 — все доступны сразу и без доп. платы

Превосходные инструменты мониторинга: контроль экспозиции EL Zone и False Color ARRI

RecordAssist и PlaybackAssist: установите время начала записи и время старта воспроизведения файла или секвенции

Timelapse: настройте тайм-лапс запись и управляйте ею с Ninja

Segment Pro: автоматически разделяет файлы, когда они достигают заданного размера/продолжительности

Удаленный просмотр (с модулем Atomos Connect): делитесь просмотрами в реальном времени со своего Ninja через интернет

Wi-Fi 6 (с модулем Atomos Connect): более быстрое и стабильное подключение к Интернету

Timelapse

Настройте запись timelapse и управляйте ее с монитора-рекордера, независимо от элементов управления вашей камеры. Используйте экран Ninja для точного визуального выравнивания и объемный SSD для более длительных записей.

Невероятные возможности записи. Еще больше кодеков

Ninja — это идеальный монитор-рекордер для создателей фильмов и видео, которые ценят высококачественные отраслевые кодеки, такие как ProRes и ProRes RAW. Современный дисплей Ninja передает четкую и насыщенную картинку даже в условиях работы под открытым небом и отображает чистый HDR-сигнал на съемочной площадке. Новые рекордеры Ninja из коробки поддерживают запись во множестве популярных кодеков, что обеспечивает невероятную гибкость для съемки и обработки изображения:

Apple ProRes

Apple ProRes RAW

H.265

DNx (QuickTime)

DNx (MXF)

Для активации кодеков H.265 и DNx, посетите сайт my.atomos.com и зарегистрируйте свой продукт, а затем следуйте простым онлайн-инструкциям. Для активации кодека Apple ProRes RAW вам необходимо перейти на портал my.atomos.com и пройти по инструкциям. После этого вам нужно подключить совместимую камеру RAW, чтобы завершить процесс активации. Это нужно сделать только один раз.

Обновленная cистема AtomOS

Обновленная версия операционной системы AtomOS 11 отличается высоким быстродействием, лаконичным пользовательским интерфейсом, а также несколькими новыми функциями. Иконки инструментов стали более интуитивными.

Новые возможности мониторинга

Ninja предлагает широкий спектр функций, которые помогут значительно улучшить ваш рабочий процесс. На экране пользователи могут вызвать функции мониторинга, такие как Focus Peaking, Zoom, Vectorscopes & Atomos и ARRI False Color, цветное экспонирование EL Zone через безопасные зоны, Cine Guides, а также просмотр в реальном времени Log> PQ / HLG и многое другое.

Раскройте возможности своей камеры с Atomos Ninja

Более 55 камер поддерживают запись в формате RAW over HDMI до 6Kp30 на внешний рекордер Ninja, и этот список продолжает расти. Apple ProRes RAW сочетает в себе визуальные и рабочие преимущества видео RAW с невероятной производительностью кодека ProRes. Данный формат видео дает кинематографистам огромную свободу для настройки сигнала, что делает его идеальным для работы с HDR.

Также, с помощью модуля Atomos Connect владельцы рекордера Ninja могут записывать RAW через SDI c совместимых камер. Новые функции делают Ninja еще более универсальным устройством, предоставляя профессиональные возможности ввода-вывода для множества камер — от беззеркальных камер начального уровня до новейших камер для профессиональной киносъемки.

Atomos Connect

Подключите опциональный модуль Atomos Connect (продается отдельно), чтобы получить доступ к облачным рабочим процессам, таким как C2C, Atomos Edit и Atomos RemoteView, через Atomos Cloud Studio. Connect также поддерживает 12G-SDI, беспроводной тайм-код и управление AirGlu, Wi-Fi 6 и GigE Ethernet.

NDI с Atomos Connect

NDI — протокол отправки видео по обычным сетям (включая Wi-Fi) в высоком качестве, но с очень низкими требованиями к пропускной способности. Он все чаще используется при работе над Live-трансляциями. С модулем Connect монитор-рекордер Ninja также может принять участие в NDI-рабочем процессе. Опция NDI TX превращает Ninja с поддержкой Connect в NDI-источник, доступный для всех других NDI-совместимых с устройств в локальной сети.

Улучшите вашу съемку с Ninja

Монитор Ninja значительно больше, чем мониторы большинства фотоаппаратов и видеокамер, что позволяет вам лучше контролировать процесс съемки. Поддержка кодеков 10 бит 4:2:2 и 12 бит RAW позволяет сохранять больше информации о цвете, что значительно расширяет возможности цветокоррекции при постобработке. Благодаря использованию относительно недорогих и емких SSD дисков, вы сможете окупить большую часть затрат на покупку рекордера (по сравнению с затратами на карты памяти). Кроме того, запись на рекордер снижает нагрузку на процессор камеры, позволяя выполнять длительные съемки без ее перегрева. А с помощью свитчера AtomX CAST вы сможете выполнять живую многокамерную съемку.

Технические характеристики

Физические характеристики

Вес без батарей и медианосителя: 360 г

Габариты: 151×91.5×31 мм

Монтажные точки: гнезда 1/4"-20 и 3/8-16, по одному сверху и снизу

Корпус: алюминиевый со вставками с ABS-поликарбоната

Охлаждение: активно управляемый вентилятор и радиатор

Tally лампа: спереди и сзади

Мультифункциональная кнопка: питание / блокировка экрана

Разъем AtomXpansion: да

Питание

Совместимые батареи: NPF L-серии и совместимое с ними вспомогательное оборудование

Входной ток: от 6.2 до 16.8В

Время работы батареи: 5200mAh — до 2 часов (мониторинг & запись 4K 60p) 7800mAh — до 3 часов (мониторинг & запись 4K 60p)

Вход для постоянного тока: через DC-разъем на батарейной площадке

D-Tap: через батарейную площадку и опциональный кабель Dtap to DC

Дисплей

Матрица: SuperAtom IPS

Диагональ: 5,2"

Разрешение: 1920×1200, 427 PPI

Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)

Яркость: 1000 нит

Соотношение сторон: 16:9

Цветовая гамма: REC 709

Соответствует Class pixel II (в соответствии со стандартом ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008)

Цвет, Log, HDR

Gamma: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log

Gamut: Bt2020, DCI P3, PDCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine /Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut

3D LUT Display: да, формат .Cube

3D LUT Down Stream: сквозной

3DLUT 50/50: да

Режимы мониторинга: Native / HLG / PQ / 3D LUT

Выходное HDR-преобразование: Log / HDR to HLG / PQ / Dolby Vision

Видеовход

HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4Kp60

HDMI RAW: Apple ProRes RAW до 6K с совместимыми камерами

SDI: через опциональный модуль Atomos Connect

SDI RAW: через опциональный модуль Atomos Connect

Глубина цвета: 8/10 бит, RAW до 12 бит

Кодировка цвета: 4: 2: 2

Видеовыход

HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4Kp60

RJ45 / GigE: через опциональный модуль Atomos Connect

WiFi 6: через опциональный модуль Atomos Connect

Глубина цвета: 10 бит

Кодировка цвета: 4: 2: 2

Метаданные

HDMI: RAW — баланс белого, экспозиция (EI), скорость / угол затвора, диафрагма (F stop), ISO, gamma, gamut

Звук вход/выход

Качество: 24 бита 48 кГц

Аудиокодек: PCM

HDMI: 8 каналов 24 бита

SDI: 12 каналов 24 бита

Аналоговый аудиовход: 3.5мм стерео

Выход под наушники: 3.5мм стерео

Задержка звука на входе: настраивается

Тайм-код / Синхронизация / Управление

Встроенный: HDMI и SDI

Время дня: да, время и дата

LTC: через опциональный модуль Atomos Connect

Genlock: через опциональный модуль Atomos Connect

Беспроводной AirGlu RF Server и Client: через опциональный модуль Atomos Connect

Беспроводной AirGlu BT Server: через опциональный модуль Atomos Connect

Разрешение и частота кадров (Запись, мониторинг и воспроизведение)

8K: нет

6K: только RAW до 30p через HDMI

5K: нет

4K DCI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p

4K UHD: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p

2K DCI 2046×1080: через опциональный модуль Atomos Connect

Anamorphic: 3.5K RAW до 60p (с поддерживаемых камер)

FHD 1920×1080 Progressive: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60/100/120p

FHD 1920×1080 PsF: преобразование к P и сквозной выход PsF

FHD 1920×1080 Interlaced: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60i

1280×720p: 50/59.94/60p

Запись в кодеки

CDNG: нет

Apple ProRes Raw: ProRes RAW, ProRes RAW HQ

Apple ProRes: LT, 422, 422HQ

Avid DNxHD: DNxHD 220x, 220,145,36

Avid DNxHR: LB, SQ, HQ, HQX.

H.265: LQ, MQ, HQ, XQ в 8/10Bit, 4 2 2 и 4 2 0

H.264: нет

Функции записи

Запись Pre-roll: да (HD 8с, 4K 2с) — недоступно для RAW

ISO Record: нет

Switched Program Record: нет

Timelapse: да

RAW to Video: нет

Одновременная Proxy-запись: да

4k to HD: нет

Воспроизведение

Плейлисты: да, создание плейлистов из клипов или саб-клипов

Сквозное: да, с настраиваемыми пользователем маркерами входа/выхода

CDNG: нет

Apple ProRes Raw: да, записанные клипы

Apple ProRes: да, с линейным PCM-звуком

Avid DNx: да, с линейным PCM-звуком

H.265: да

H.264: нет

Экранные инструменты мониторинга

Форма волны: да

RGB парад: да

Вектороскоп: да

1 x Zoom: да, 1:1 Pixel mapping для 4K

2 x Zoom: да

Focus peaking: выбор цвета / установка порога / цвет / моно / только края

Atomos False color: да, с масштабированием

ARRI False color: да

EL Zone: да

Зебра: да

Изоляция цветового канала: только синий

Сетка по соотношению сторон: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3

Сетка для соцсетей: 9:16, 1:1, 191:1, 4:5

Onion Skin: да

Безопасные зоны: Действие и Графика

Сетка: 9 grid

Дезанаморфирование: 1.25x, 1.33x, 1.5x, 1.6x, 1.65x, 1.79x, 1.8x, 2x

Переворот экрана: только вертикальный

Поддерживаемые медианосители

Master Caddy I: нет

Master Caddy II: да, для 2.5″ дисков

Master Caddy III: для 2.5″ дисков (необходим для использования с модулем Atomos Connect)

SSDmini: нативно совместим

CFAST II: через дополнительный адаптер SSDmini CFAST II

SD: нет

Наименование файлов: название юнита — Сцена/Кадр/Дубль

Файловая система: ExFAT

Процессинг сигнала

Pulldown removal: 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pulldown); 60i > 24p (3:2 pulldown)

4K UHD down-масштабирование до HD: сквозной выход — 4K UHD в FHD

DCI Crop: сквозной выход — 17:9 to 16:9 Crop

Удаленное управление

HDMI: Auto HDMI Trigger, поддерживаемые протоколы — Canon, Sony, Atomos Open Standard

SDI: SDI по триггеру (с Atomos Connect)

Serial 2.5mm: LANC-управление и калибровка через опциональный кабель USB to serial

AirGlu BT: опционально с Atomos Connect

AirGlu RF: опционально с Atomos Connect

USB: нет

RJ45: нет

RS422: нет

Поддерживаемые приложения

XML: теги EDL для FCPX XML

Apple ProRes Raw: Apple FCPX, Adobe Premiere, After Effects, Avid Media Composer, GrassValley Edius, Assimilate Scratch, Baselight Film Light.

Видеокодеки: все приложения с поддержкой кодеков Apple ProRes и Avid DNx в контейнере .MOV

Комплектация