Atomos NEXUS — компактная плата видеозахвата, которая позволяет подключить камеры с HDMI выходом к компьютерам через USB порт. Ведите онлайн-трансляции на YouTube, Twitch и других платформах как напрямую, так и через популярные стриминговые приложения OBS, Wirecast и т.д. NEXUS поддерживает входной HDMI-сигнал в формате до 4Kp30 и выводит по интерфейсу USB 3.1 видеосигнал в разрешении до 1080p60 — отличное качество потоковой трансляции за разумную цену. Благодаря компактном форм-фактору, Atomos NEXUS занимает не больше места, чем обычный флеш-накопитель. Не требуются никакие драйверы или дополнительные источники питания — просто подключите Connect к рабочей станции или ноутбуку и начните стриминг.