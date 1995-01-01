Карта захвата видео Atomos Nexus (ATOMNEXU01)
Код товара : УТ-00074640
Артикул : ATOMNEXU01
Гарантия 1 год
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Описание
Atomos NEXUS — компактная плата видеозахвата, которая позволяет подключить камеры с HDMI выходом к компьютерам через USB порт. Ведите онлайн-трансляции на YouTube и других платформах как напрямую, так и через популярные стриминговые приложения OBS, Wirecast и т.д. NEXUS поддерживает на входе HDMI-сигнал до 4Kp30 и выводит сигнал через USB 3.1 Gen 1 в разрешении до 1080p60 — отличное качество потоковой трансляции за разумную цену. Благодаря компактном форм-фактору, Atomos NEXUS занимает не больше места, чем обычный флеш-накопитель. Не требуются никакие драйверы или дополнительные источники питания — просто подключите Connect к рабочей станции или ноутбуку и начните стриминг.
Характеристики
- Вход: HDMI Type A
- Разрешение потока на входе:
- UHD 4K до 30р
- Full HD до 60р
- HD 720 до 60р
- Выход: USB 3.1 Gen 1 Type A
- Разрешение потока на выходе: Full HD до 60р
- Аудио: встроенное (через HDMI)
- Системные требования: ОС Windows, Mac OS