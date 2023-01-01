Кабель HDMI 2.0: подходит для передачи видео 4К 60р и Full HD 240p, а также для 4К HDR видео. Штекеры: HDMI A (полноразмерный) и HDMI C (Mini). Спиральная завивка: в обычном состоянии длина составляет 30 см, в максимально растянутом – 60 см. Прочные металлические штекеры выполнены по технологии литья под давлением (die-cast).