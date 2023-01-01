Кабель Atomos HDMI Micro Cable 4K60p, 40 см
Код товара : УТ-00049083
Артикул : ATOM4K60C2
12 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.007
Описание
Витой пружинный кабель Atomos HDMI, штекеры A (полноразмерный) / D (микро). Длина в скрученном состоянии 40 см, в растянутом – 80 см. Штекеры выполнены из металла, толстая оплетка готова к длительному, интенсивному использованию на съемочной площадке. Кабель поддерживает передачу 4К видео с частотой до 60 кадров/с и HD видео с частотой до 240 кадров/с.
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