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Кабель Atomos HDMI Micro Cable 4K60p, 40 см

0 0 отзывов Код товара : УТ-00049083 Артикул : ATOM4K60C2



Все характеристики Витой пружинный кабель Atomos HDMI, штекеры A (полноразмерный) / D (микро). Длина в скрученном состоянии 40 см, в растянутом – 80 см. Штекеры выполнены из металла, толстая оплетка готова к длительному, интенсивному использованию на съемочной площадке. Кабель поддерживает передачу 4К видео с частотой до 60 кадров/с и HD видео с частотой до 240 кадров/с. Задать вопрос 12 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.007

Описание Витой пружинный кабель Atomos HDMI, штекеры A (полноразмерный) / D (микро). Длина в скрученном состоянии 40 см, в растянутом – 80 см. Штекеры выполнены из металла, толстая оплетка готова к длительному, интенсивному использованию на съемочной площадке. Кабель поддерживает передачу 4К видео с частотой до 60 кадров/с и HD видео с частотой до 240 кадров/с.

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