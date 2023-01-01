Витой пружинный кабель Atomos HDMI 2.0, штекеры A (полноразмерный) с обоих концов. Длина в скрученном состоянии 40 см, в растянутом – 80 см. Штекеры выполнены в металлическом корпусе, оплетка толстая – кабель рассчитан на длительное интенсивное использование на съемочной площадке. Подходит для передачи видео до 4К 60 кадров/с или HD до 240 кадров/с.