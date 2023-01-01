Кабель Atomos HDMI Full Cable 4K60p, 40 см
Код товара : УТ-00049082
Артикул : ATOM4K60C6
12 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Витой пружинный кабель Atomos HDMI 2.0, штекеры A (полноразмерный) с обоих концов. Длина в скрученном состоянии 40 см, в растянутом – 80 см. Штекеры выполнены в металлическом корпусе, оплетка толстая – кабель рассчитан на длительное интенсивное использование на съемочной площадке. Подходит для передачи видео до 4К 60 кадров/с или HD до 240 кадров/с.