Описание

Витой кабель HDMI 2.0 тип А / тип А обеспечивает передачу видео 4К до 60 кадров/с или Full HD видео до 240 кадров/с.

Длина в витом состоянии: 30 см, длина в растянутом состоянии: 60 см.

Оба штекера выполнены из металла, толстая оплетка защищает кабель при активной съемке.