Кабель Atomos HDMI Full Cable 4K60p 30 см
Код товара : УТ-00048739
Артикул : ATOM4K60C5
10 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.007
Описание
Витой кабель HDMI 2.0 тип А / тип А обеспечивает передачу видео 4К до 60 кадров/с или Full HD видео до 240 кадров/с.
Длина в витом состоянии: 30 см, длина в растянутом состоянии: 60 см.
Оба штекера выполнены из металла, толстая оплетка защищает кабель при активной съемке.