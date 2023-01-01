Зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-F и их аналогов. Мультивольтажное: работает с напряжением от 110 до 240 В. Сила тока: 2А, аккумулятор емкостью 5200 мАч заряжается приблизительно за 3 часа. Светодиодная индикация процесса зарядки.