Зарядное устройство Atomos Fast Battery Charger для аккумуляторов NP-F
Код товара : УТ-00049079
Артикул : ATOMFCGRS1
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-F и их аналогов. Мультивольтажное: работает с напряжением от 110 до 240 В. Сила тока: 2А, аккумулятор емкостью 5200 мАч заряжается приблизительно за 3 часа. Светодиодная индикация процесса зарядки.