Описание

AtomX CAST — это модуль расширения для мониторов-рекордеров Atomos Ninja V или Ninja V+, добавляющий возможность трансформировать данные модели рекордеров в профессиональный видеомикшер с 4х HDMI-входами. Комбинация Ninja V и AtomX CAST представляет собой полнофункциональное самостоятельное решение для микширования, мультивью-мониторинга и высококачественной записи сигнала, не требующее компьютера для работы. Благодаря яркому 5″ HDR-дисплею, 4х входам HDMI, 2х выходам HDMI для локального мониторинга и физическими кнопками переключения, CAST является непревзойденным решением для микширования, записи и стриминга.

Вещательные возможности для каждого

AtomX CAST является отличным выбором для всех тех, кто хочет быстро и не прилагая усилий создавать съемку вещательного качества из любой локации. Благодаря переключению между камерами, а также дополнительным эффектам (таким как режим «картинка в картинке», титры и наложение графики) AtomX CAST значительно повысит качество онлайн-трансляций, презентаций, вебинаров, что, соответственно, повысит вовлеченность аудитории. Самое приятное в CAST это — его простота и удобство. Вам не нужно быть профессионалом в области создания видео, чтобы добиться великолепных результатов.

Простое и удобное переключение каналов

Гибкие возможности управления позволяют использовать для переключения между источниками сенсорный экран или физические кнопки. Физические кнопки с цветной подсветкой для каждого входного сигнала и индикацией «программы» (поток, идущий в эфир) и «превью» (поток, который выбран для переключения) позволяют управлять CAST в условиях низкой освещенности: в затемненной студии или на концерте.

Подключайте любой источник Full HD-сигнала

Подключайте по HDMI-портам фото- и видеокамеры, компьютеры, игровые консоли или даже подавайте предварительно записанный контент. Нет нужды беспокоиться о синхронизации, так как AtomX CAST работает с любыми источниками (с частотой не более 60 кадров в секунду), а также HD-сигналы с прогрессивной и чересстрочной разверткой.

Бесшовная интеграция со стриминговым ПО

Вы можете подключить Ninja V с модулем AtomX CAST к вашему компьютеру через порт USB. Компьютер определяет CAST как высококачественную веб-камеру. Подключение Plug and play позволяет немедленно начать работу с приложениями, такими как OBS, YouTube Live, Zoom, и так далее, без предварительной установки драйверов. Добавьте до 4 видеосигналов, чтобы вывести презентацию или онлайн-встречу на новый уровень.

Монитор

Наличие монитора в виде Ninja V или V+ позволяет вам контролировать входные сигналы в режиме мультивью без необходимости подключения дополнительного монитора. С Ninja V / V +, подключенным к AtomX CAST, вы можете использовать его высококачественный 5″ сенсорный экран для настройки и вызова вспомогательных инструментов мониторинга для выстраивания экспозиции, фокусировки и анализа изображения. Переключитесь в режим мультивью просмотра, чтобы контролировать все четыре источника видео и звука одновременно. Ninja CAST также предлагает все те же самые функции, которые доступны и у Ninja, чтобы вы могли точно определить экспозицию и сосредоточиться на определенных источниках сигнала. Если хотите, вы также можете подключить 2 внешних монитора (или телевизора) через HDMI выходы, чтобы наблюдать изображение на большом экране.

Увеличьте привлекательность вашей трансляции, качество и охват аудитории

Наложение логотипов и титров добавят сделают ваши кадры красивыми, а специальные элементы управления для этих функций упрощают их использование. Добавьте настраиваемую графику для брендинга вашего контента с поддержкой прозрачности, логотипов спонсоров и другой экранной информации и настройте макет на сенсорном экране Ninja.

Картинка-в-Картинке

Одним из преимуществ использования CAST в многокамерном производственном процессе является возможность использования функции «Картинка в картинке» для одновременного отображения двух источников сигнала. Любую комбинацию из четырех входов HDMI можно использовать для эффекта «Картинка-в-Картинке». Например, вы можете показать продукт крупным планом на своем столе и одновременно показывать свое лицо, рассказывая о продукте.

Конфигурируемый и адаптивный

AtomX CAST настолько компактен и универсален, что пользователи могут легко работать над трансляцией в одиночку. Операторы могут транспортировать Ninja CAST в небольшом рюкзаке, а затем использовать его отдельно с компактными беззеркальными камерами для производства качественного контента.

Готов к расширенным рабочим процессам

AtomX CAST, подключенный к Ninja V / V +, представляет собой полностью функциональный автономный видеомикшер, но вы также можете использовать его с компьютером для более продвинутой работы с видео. В этом режиме AtomX CAST и Ninja V / V + делают всю тяжелую работу по обработке и кодированию сигнала, снимая нагрузку с вашего компьютера и снижая вероятность сбоев программного обеспечения. Просто добавьте AtomX CAST в качестве источника мультимедиа в таких программах как OBS, X-Split или VMix, чтобы использовать дополнительную графику и стримить контент в CDN-сети.

Параметры записи и кодека

Благодаря профессиональным 10-битным входам 4:2:2 вы получите микширование сигнала вещательного уровня, а также возможность записи сигнала в отраслевых кодеках Apple ProRes или Avid DNx.

Непревзойденная универсальность

AtomX CAST может доставлять видеопоток мировой аудитории, транслируя его на ваш любимый потоковый хост, выводить видеосигнал вещательного качества на локальный дисплей, цифровую вывеску или видеостену, а также записывать видео в высококачественных кодеков, готовых к редактированию.

Выделяйтесь из толпы

Использование Ninja CAST с приличной камерой и практически любым подходящим объективом дает вам профессиональное решение. Вы можете установить небольшую глубину резкости и создать кинематографический вид, который резко отличается от изображения, которое вы получаете с обычной веб-камеры. Обратите внимание на освещение, углы камеры и звук, и вскоре вы сможете создавать видеопродукцию профессионального качества. Даже старый HD-камкордер может выводить великолепное видео через порт HDMI, а это означает, что у вас, вероятно, уже есть камеры для многокамерного производства.

Характеристики

Общие характеристики

Вес без батарей и медианосителя: 485 г

Габариты: 129×49×160 мм (без Ninja V/V+)

Монтажные точки: гнезда 1/4"-20 и 3/8" на основании модуля

Конструкция

Корпус: ABS-пластик

Охлаждение: Пассивное

Tally-индикация: tally-лампы на Ninja V/ V+, подсветка кнопок на AtomX CAST

Кнопки управления: 4x для переключения, 4x для дополнительных функций

Слот расширения AtomXpansion: для подключения Ninja V/ V+

Питание

Входное напряжение: от 6.2V до 16.8V

DC-коннектор: круглый DC разъем питания

Подключение аккумуляторов: Через опциональный кабель DC to DTAP

Экран (Ninja V/ V+)

Экран SuperAtom IPS, сенсорный

Диагональ: 5,2"

Разрешение: 1920 x 1080

Соотношение сторон: 16:9 native

Цветовая гамма: REC709

Видеовход HDMI

4 x HDMI (1.4b) до 1080p60

Глубина цвета: 10 бит

Субдискретизация: 422

HDCP защита от копирования: Нет

Видеовыход

Через CAST: 1 x HDMI (1.4b) до 1080p60 — только PGM

Через Ninja V/V+: на выбор — PGM, PRW, MULTIVIEW

Мультивью

Несжатый 10-bit или 8-bit 422 (зависит от файла)

OS-оверлей: Опционально через Ninja V/V+ HDMI выход

Субдискретизация: 422

Глубина цвета: 10 бит

Стриминг

USB UVC: через USB-C в формате до 1080p30

Timecode / Sync

Вложенный (Embedded)

Разрешение и частота кадров

FHD 1920×1080 Progressive: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60

FHD 1920×1080 Interlaced: 50/59.94.60

1280×720p: Нет

SD PAL / NTSC: Нет

Кодек записи программы через Ninja V/ V+

Apple ProRes: LT, 422, 422HQ

Avid DNxHD: DNxHD 220x, 220,145,36 (бесплатная активация -> my.atomos.com)

Функции записи

Наложение графики: выберите макет для графики, хранимой в Ninja V / V +, и сохраните настроенные пресеты

Хранилище для графики: загрузка и хранение на SSD, установленном в Ninja V/V+

Обработка на входе

Чересстрочная в прогрессивную

Процессинг входных кадров: Да

Поддерживаемые медианосители

SSD 2.5" SATA III через каретку Master Caddy II

SSD-mini: напрямую, требуется AtomX SSDmini ручка-адаптер (в комплекте)

Файловая система: ExFAT

Обработка сигнала на борту:

Удаление Pulldown

Чересстрочная в прогрессивную развертку на входе и выходе USB-потока

Комплект поставки

AtomX CAST

USB-C кабель

SSD-mini ручка-адаптер

Опциональные аксессуары: