Крепление для большинства мониторов Atomos с диагональю экрана 5 или 7 дюймов. Подходит для Ninja V, Shinobi, а также серий Flame и Inferno. Не подходит для Shogun 7. Съемная площадка устанавливается на монитор, позволяя быстро снимать и устанавливать его на крепление. Выступы на площадке предотвращают самопроизвольное вращение монитора. Поворачивается на 360°, наклоняется на 180° (+/- 90°). Устанавливается в башмак камеры или клетки, или на штативную площадку (гнездо под винт 1/4"-20).