Крепление для монитора Atomos AtomX 5" / 7" Monitor Mount
Код товара : УТ-00049064
Артикул : ATOMXMMQR1
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Крепление для большинства мониторов Atomos с диагональю экрана 5 или 7 дюймов. Подходит для Ninja V, Shinobi, а также серий Flame и Inferno. Не подходит для Shogun 7. Съемная площадка устанавливается на монитор, позволяя быстро снимать и устанавливать его на крепление. Выступы на площадке предотвращают самопроизвольное вращение монитора. Поворачивается на 360°, наклоняется на 180° (+/- 90°). Устанавливается в башмак камеры или клетки, или на штативную площадку (гнездо под винт 1/4"-20).