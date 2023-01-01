Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye (10-17mm) для Nikon
Код товара : 00000055136
Артикул : 81293
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Минимальное фокусное расстояние, мм
10
Максимльное фокусное расстояние, мм
17
Относительное отверстие
1/3.5-1/4.5
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.14 м
Угол поля зрения
180° - 100°
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах (1 низкодисперсионный)
Физические характеристики
Вес
350 г
Размеры товара
69.8 х 70.9 мм
Комплектация
Комплектация
передняя и задняя крышки, чехол
Описание
Фишай-объектив Tokina AT-X 107 DX подходит для цифровых зеркальных камер с матрицей формата APS-C. Объективы с таким углом охвата и таким кардинальным изгибом пространства называют также «рыбий глаз». Этот объектив добавит новое измерение ваших фото-возможностей.
Просветляющее покрытие переднего оптического элемента Tokina AT-X 107 DX обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что значительно облегчает чистку.
В состав задней оптической группы входит один супер-низкодисперсионный элемент (Super-Low Dispersion, сокращенно – SD). Использование такого элемента позволило упростить оптическую конструкцию, то есть в состав объектива входит меньше линз, что позволило сократить размеры, вес и увеличить скорость фокусировки, при этом сохранив качество картинки.
Описание производителя
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