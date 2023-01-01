Описание

Прожекторная насадка Aputure Spotlight Mount представляет собой универсальный инструмент, который можно использовать не только с моноблоками Aputure серии Light Storm (LS), но и вообще с любыми осветителями с байонетом Bowens. В комплект входит все необходимое, включая один из трех возможных объективов (остальные два можно приобрести отдельно). Насадка работает как классический театральный (сценический) прожектор, создавая фокусируемый луч света, бьющий на многие метры.

В Aputure Spotlight Mount предусмотрены инструменты для придания свету специальной формы. Четыре регулируемых листа затвора позволяют изменить форму светового пятна с круга на квадрат, прямоугольник, трапецию, треугольник или тонкую полосу. Также в комплекте идут 3 маски Гобо, создающие особый рисунок (паттерн) луча. Вы можете использовать свои собственные маски Гобо (размера B), установив их в держатель. Спереди в отдельный держатель можно установить листовые светофильтры для создания необходимого цвета освещения. В качестве отдельной опции можно приобрести вставную 18-лепестковую диафрагму, которая позволяет регулировать диаметр светового пятна, от широкого до точечного.

Aputure Spotlight может использоваться множеством способов. Прежде всего, это самый подходящий инструмент, если вы хотите создать классический «столб света» или прожекторный луч, рассекающий тьму. Добавив простую рассеивающую фрост-раму, отражатель или просто белую или серую поверхность (например, потолок), вы получите такой же мягкий свет, что и у софтбокса, при этом вы можете по собственному усмотрению менять размеры и расположение такого «софтбокса», а сам осветитель при этом будет расположен гораздо дальше от снимаемой сцены, чтобы ни он сам, ни стойка, ни провода не попадали в кадр.

Aputure Spotlight может использоваться с одним из трех объективов: 19°, 26° или 36°, от установленного объектива зависит угол луча и размер светового пятна. Зум-объективы не предусмотрены, но вы можете менять ширину луча с помощью опциональной диафрагмы. Также отметим, что широкоугольный объектив обладает довольно сильной подушкообразной (вогнутой внутрь) дисторсией, которая будет заметна, если вы попытаетесь использовать маски с прямыми линиями или создать прямоугольное пятно света на заднем плане. У объективов 19° и 26° дисторсия не наблюдается. Сдвигая объектив вперед и назад, вы можете сфокусировать луч на определенной дистанции, что даст вам резкое световое пятно с четко очерченными контурами. Вы также можете расфокусировать луч, чтобы получить более плавное угасание света по краям и расфокусированный рисунок макси Гобо. Благодаря использованию высококачественного минерального оптического стекла Aputure удалось добиться того, что у прожекторного луча отсутствует сколь-нибудь заметная цветная кромка (1 мм на дистанции 5 м), а также почти не изменяется температура белого: отклонения в пределах +/- 200 К.

Aputure Spotlight выполняется в полностью металлическом (алюминиевом) корпусе, что обеспечивает высокую прочность. Насадка довольно тяжелая: от 4.6 до 5.1 кг, в зависимости от используемого объектива, поэтому она имеет собственный кронштейн-лиру, и не насадка надевается на моноблок, а наоборот, моноблок пристыковывается сзади к насадке. Кронштейн идет с двойным креплением 5/8" и 1 1/8" (16 мм / 28 мм), поэтому его можно ставить как на легкие, так и на более тяжелые студийный стойки, краны или журавли.

Таблица освещенности и размеров светового пятна для осветителей Aputure LS C120D II и C300D:

Дистанция Моноблок Объектив 19° Объектив 26° Объектив 36° 1 м C120D II 62200 лк / 25 см 37500 лк / 42 см 19620 лк / 60 см C300D 60000 лк / 25 см 46600 лк / 42 см 32500 лк / 60 см 3 м C120D II 6280 лк / 42 см 3620 лк / 66 см 2175 лк / 90 см C300D 5970 лк / 42 см 4910 лк / 66 см 3250 лк / 90 см 5 м C120D II 2283 лк / 154 см 1280 лк / 220 см 772 лк / 300 см C300D 2300 лк / 154 см 1872 лк/ 220 см 1270 лк / 300 см 10 м C120D II 554 лк / 314 см 318 лк / 440 см 197 лк / 600 см C300D 569 лк / 314 см 498 лк / 440 см 333 лк / 600 см

Размеры: 43.4 х 21.9 х 35.7 см

Вес:

с объективом 19° – 4.59 кг

с объективом 26° – 5.02 кг

с объективом 36° – 5.11 кг

Комплектация: