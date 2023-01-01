Описание

Прожекторная насадка Aputure Spotlight Mini Zoom создана специально для осветителей Aputure LS 60d и 60x, использующих байонет Mini Mount. Это проекционная оптическая насадка с 2х зумом (15° - 30°) позволяет чрезвычайно точно формировать размер светового пятна: помимо зума можно использовать 18-лепестковую диафрагму, 4-лепестковый затвор и маски Гобо.

4-лепестковый затвор – такой же, как и в большинстве подобных насадок – позволяет свободно трансформировать форму светового пятна: от круга к квадрату, ромбу, трапеции, треугольнику, тонкой полосе и так далее. Вставная 18-лепестковая диафрагма (идет в комплекте) уменьшает размер пятна до буквально точечной подсветки. Маски Гобо позволяют придавать световому пятну сложный паттерн (рисунок). В комплекте 15 масок, благодаря их стандартному размеру (М) вы можете легко дополнить свою коллекцию альтернативными вариантами. Вы также можете сфокусировать свет, что даст четкие очертания светового пятна и паттернов Гобо, или расфокусировать его.

Спереди на корпусе насадки сделано такое же крепление, как и у осветителей Aputure LS 60d / 60x, в него можно установить 1 или 2 листовых светофильтра, чтобы изменить температуру белого света или чтобы придать свету особую окраску.

Aputure Spotlight Mini Zoom может использоваться и для прямого, и для отраженного освещения. Например, ее можно навести на обычный отражатель для создания такого же широкого и мягкого светового потока, который дает софтбокс (при этом осветитель будет располагаться далеко и точно не попадет в кадр). Или вы можете рассеять свет через фрост-раму, что даст примерно такой же эффект.

Spotlight Mini Zoom оснащен высококачественной оптикой. Тем не менее, как и у любой оптики, некоторое количество аберраций неизбежно присутствует. Во-первых, это хроматические аберрации, которые создают цветную кайму (сине-зеленую и пурпурную) на границе между светом и тенью. Кайма будет заметна только в определенных случаях: если вы используете сфокусированный свет, маски, широкоугольное положение и очень крупные планы (одновременно), в остальных случаях ее не видно. То есть при переводе насадки в точечное положение (spot, 15°) центральная часть светового пятна останется чистой, даже если вы используете маску с мелким паттерном.

Вторым моментом, который нужно иметь в виду, является дисторсия в широкоугольном положении: если вы используете маски или создаете ровный прямоугольник с помощью лепестков завтора, то в положении на 30° стороны будут заметно вогнуты внутрь. В точеном положении (15°) дисторсия полностью отсутствует, все прямые линии передаются прямыми.

Итак, Spotlight Mini Zoom позволяет вам концентрировать световой поток для использования осветителя Aputure LS 60d или 60x на значительном расстоянии (3-5 метров), а также свободно управлять формой и рисунком этого потока. Насадка очень многофункциональна: может работать и как жесткий, и как мягкий свет.

Комплектация:

насадка Spotlight Mini Zoom

маски Гобо размера М, 15 шт.

держатель для масок Гобо

18-лепестковая диафрагма

кейс для хранения и транспортировки

Освещенность и размер луча для Aputure LS 60d (5600К)