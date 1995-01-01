Софтбокс Aputure для INFINIBAR PB3
Код товара : УТ-00075567
Артикул : InfiniBar PB3 Softbox
5 990 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Оригинальный тканевый софтбокс для световой панели INFINIBAR PB3. Смягчает характер освещения, делает тени менее глубокими. Серебристая внутренняя поверхность минимизирует потери осветительной мощности. В комплекте также идет сотовая решетка, которая ограничивает угол рассеяния света до 45°, благодаря чему вы можете точнее контролировать светотеневой рисунок. Когда не нужен, софтбокс компактно складывается и убирается в чехол.
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