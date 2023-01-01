Софтбокс для светодиодной панели Aputure INFINIBAR PB12. Обеспечивает дополнительное смягчение и рассеивание светового потока. В комплект входят тканевые соты INFINIBAR 45° Light Control Grid, которые ограничивают угол рассеивания света для создания более контрастного светотеневого рисунка (устанавливаются и снимаются по необходимости). Также в комплекте тканевая сумка для хранения и транспортировки софтбокса.