Софтбокс Aputure для INFINIBAR PB12
Код товара : УТ-00070852
Артикул : InfiniBar PB12 Softbox
10 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Софтбокс для светодиодной панели Aputure INFINIBAR PB12. Обеспечивает дополнительное смягчение и рассеивание светового потока. В комплект входят тканевые соты INFINIBAR 45° Light Control Grid, которые ограничивают угол рассеивания света для создания более контрастного светотеневого рисунка (устанавливаются и снимаются по необходимости). Также в комплекте тканевая сумка для хранения и транспортировки софтбокса.