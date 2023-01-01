Описание

NOVA P600c – мощная светодиодная панель формата 2'х1'. На поверхности под матовым рассеивателем расположены цветные RGB светодиоды, а также пары светодиодов теплого (2000К) и холодного (10000К) свечения. Освещенность на расстоянии 3 м составляет около 2000 люкс (зависит от температуры свечения). Благодаря широкому углу освещения (120°) это позволяет заполнять светом одной панели значительные области съемочной локации. Панель отличается высокой точностью цветопередачи: CRI & TLCI 95+, SSI (D56): 74, SSI (Tungsten): 84, а также широкими возможностями по профессиональному управлению: 8 или 16 бит DMX512, LumenRadio CRMX, также поддерживается мобильное приложение Sidus Link. Осветитель может работать как от сети, так и от переносных аккумуляторов 48В 15А.

Спецэффекты. NOVA P600c поддерживает 19 встроенных спецэффектов, 15 из них знакомы по NOVA P300c, это фейерверк, папарацци (частые фотовспышки), мерцающая лампа, молния, свет телевизора, пульсация, стробоскоп, взрыв, клубное освещение, свечи, открытый огонь (костер, камин), сварка, полицейская машина, переливание цветов, вечеринка. К ним добавились 4 режима с переливающимися цветами: для управления цветом здесь используется не 1, а 4 процессора, каждый из которых отвечает за 1/4 площади панели. Это позволяет применять такие эффекты как затухание яркости от одного до другого края, цветные градиенты и переливания цветов. Каждой из 4 частей панели можно также индивидуально управлять с помощью дистанционного подключения по DMX.

Блок управления получил новый дизайн: теперь его можно установить прямо в соответствующее крепление на задней панели, что избавляет от лишних кабелей. Если же вы хотите вручную управлять панелью через него, то в комплекте идет кабель длиной 3 м и крепление для блока на стойку, чтобы он находился в пределах доступности, когда сама панель будет поднята на высоту. Блок управления является заодно и адаптером переменного тока, если вы захотите использовать питание от бытовых электросетей 100-240 В. Также можно использовать питание от переносных аккумуляторов 48В 15А (подключение по кабелю XLR 3 pin).

Изогнутый дизайн кронштейна-лиры позволяет сильнее наклонять панель при использовании шторок или других модификаторов света (например, софтбоксов). Кронштейн устанавливается на стойки с «пальцем» 28 мм (1 1/8").

В режиме белого света (CCT) NOVA P600c позволяет регулировать не только цветовую температуру, но и цветовой сдвиг «зеленый - маджента», что дает возможность, к примеру, добиться приятных оттенков кожи, без ухода в зеленый, желтый или красный, – вне зависимости от того, какую камеру вы используете. Также доступна настройка частоты мерцания

В памяти осветителя заложено более 300 предустановленных настроек цвета, которые соответствуют общепринятым светофильтрам, использующимся в кино и телевидении.

Для регулировки параметров освещения можно использовать приложение для смартфонов и планшетов Sidus Link – независимое профессиональное приложение для iOS и Android, которое позволяет с легкостью работать с отдельной панелью, группами осветителей, сохранять собственные сценарии освещения и так далее. Приложение Sidus Link также позволяет в точности дублировать на панель характер света имеющихся источников, используя камеру вашего телефона или планшета.