Описание

Фирменный складной софтбокс 50х70 см на прямоугольной жесткой раме. Быстро собирается, устанавливается в паз для софтбокса на корпусе осветителя Aputure NOVA P300c и так же быстро снимается. Крепление очень надежное и не боится использования под открытым небом, при умеренном ветре. Рассеивающая ткань выполнена по технологии ¼ Grid Diffusion, рассеиватель является съемным: без него софтбокс можно использовать в качестве рефлектора, для сужения угла освещения панели. Для этой же цели в комплекте идут глубокие соты – с ними угол освещения составляет всего 40° вместо 120°, когда панель используется без каких-либо насадок.

Также в комплекте поставляется удобная сумка для хранения и транспортировки.