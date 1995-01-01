Описание

Aputure MC Pro – компактная светодиодная панель, помещающаяся в ладони. Поддерживает режим белого света с изменяемой цветовой температурой, полноцветный RGB режим и различные спецэффекты. Благодаря достаточно узкому углу рассеяния света (45°) панель обладает значительно большей яркостью по сравнению с оригинальным Aputure MC.

Поддержка беспроводного управления (приложение Sidus Link + LumenRadio CRMX) позволяет творчески управлять группами осветителей с расстояния до 100 метров. В комплекте идет несколько световых модификаторов: металлические соты 30°, плоский рассеиватель и выпуклый рассеиватель.

MC Pro обладает высокой точностью цветопередачи: CRI 96, TLCI 96, SSI (D56) 72 и SSI (Tungsten) 82 – он использует тот же чипсет, что и профессиональная панель Nova P600c. Среди настроек освещения есть коррекция по X/Y осям, имитация более 300 желатиновых светофильтров и 15 спецэффектов (проблесковые маячки, фейерверк, молния и так далее).

Корпус Aputure MC Pro полностью выполнен из алюминиевого сплава и обладает защитой от пыли и влаги по классу IP65 (может работать под дождем и струями воды, не допускается погружение в воду). Благодаря своим размерам прибор может использоваться практически где угодно. На корпусе имеется штативное гнездо 1/4", в комплекте также идет адаптер для установки в холодный башмак. Внутри корпуса установлены мощные неодимовые магниты, так что на любые железные поверхности он устанавливается вообще без дополнительного крепежа. 4 клейких магнита, идущих в комплекте, можно приклеить к другим поверхностям, что позволяет зафиксировать MC Pro в труднодоступных местах.

Aputure MC Pro работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает приблизительно 2 часа работы при максимальной яркости, прибор заряжается током 5В 2А от любого сетевого адаптера с USB интерфейсом.

Комплектация