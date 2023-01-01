Описание

Серия Aputure LS 60 включает 2 осветителя: 60d с фиксированной температурой света 5600К и 60x c изменяемой температурой 2700-6500К, в остальном это один и тот же прибор. LS 60x – это очень компактный светодиодный осветитель, который может работать как от розетки, так и от портативных аккумуляторов типа NP-F или V-Mount. Прибор обладает собственной асферической фокусирующей линзой, что позволяет изменять угол освещения в пределах от 45° до 15° без каких-либо дополнительных насадок.

Что достаточно уникально, головка прибора соответствует уровню пыле-/влагозащиты IP54, то есть выдерживает брызги воды с любого направления (это сильнее, чем обычная защита от дождя IPx3). От воды не защищены сетевой адаптер и батарейная площадка, но вы можете или укрыть их отдельно (никаких важных органов управления на них нет), или вынести их максимально далеко от головки с помощью фирменного герметичного удлинителя для кабеля питания длиной 7.5 метров (продается отдельно). Сертификация IP54 позволяет использовать Aputure LS 60 практически под штормовым дождем. Кроме того, головка протестирована на работоспособность при температурах до -20° С.

Благодаря множеству вариантов питания, Aputure LS 60 отлично работает в качестве автономного источника света: вы можете использовать 2 батареи типа Sony NP-F, батарею типа V-Mount, а также другие источники питания 12-16 Вольт, подключенные через разъем D-Tap. Если у вас в наличии всего 1 батарея NP-F, то осветитель все равно может работать, но с яркостью не выше 50%. Также обратите внимание, что не допускается использование высоковольтных аккумуляторов V-Mount 26В и 28.8В, применять можно только обычные 14.4В или 14.8В батареи. Конечно, в комплекте идет и мультивольтажный сетевой адаптер 100 - 240 Вольт и кабель питания длиной 4 метра.

При этом Aputure LS 60x обладает многофункциональным креплением для модификаторов света: цветных фильтров, шторок, софтбоксов и даже прожекторной насадки. Прибор использует собственное крепление Mini Mount, но в комплекте предусмотрен адаптер Bowens Mount, который позволяет использовать, например, софтбоксы с байнетным креплением Bowens.

Прибор обладает высокой точностью цветопередачи: CRI ≥95, TCLI ≥95, CQS ≥93, SSI (D56) = 74, SSI (Tungsten) = 86, а также плавным управлением мощностью от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига. В настройках можно выбрать 1 из 4 режимов регулировки яркости: от прямого до S-образной кривой.

Осветитель выполнен в прочном металлическом корпусе. Кронштейн-лира обеспечивает возможность наклона осветителя на все 360°. Для охлаждения используется очень тихий вентилятор (уровень шума 18 дб на дистанции 1 м). Управление осуществляется или с помощью физических кнопок и рукояток на головке, или дистанционно, через мобильное приложение Sidus Link (iOS, Android), которое предоставляет невероятно широкие возможности: одновременный контроль 100 источников на расстоянии до 80 метров, объединение в группы, создание собственных сценариев и так далее.

Спецэффекты. Aputure LS 60x поддерживает 9 спецэффектов: фейерверк, папарацци (частые фотовспышки), мерцающая лампа, молния, свет от телевизора, пульсация, стробоскоп, взрыв, открытый огонь (костер, камин).

Комплектация: