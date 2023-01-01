Осветитель Aputure LS 60d, светодиодный, 60 Вт, 5600К, зум
Код товара : УТ-00055125
Артикул : LS 60d
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
60 Вт (энергопотребление до 90 Вт)
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная, 4 кривых регулировки мощности
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Освещенность
для дистанции 1 / 3 / 5 м, положение Flood (45°): 9014 / 1096 / 402 люкс, положение Spot (15°): 54300 / 7602 / 2715 люкс
Угол освещения
15° - 45°
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
100 - 240 В 50/60 Гц
Тип крепления
5/8"
Минимальная температура эксплуатации, °С
-20
Максимальная температура эксплуатации, °С
45
Прочие характеристики
Вес
головка: 1.8 кг, шторки: 222 г, блок питания: 370 г, адаптер для NP-F батарей: 134 г, вес брутто с кейсом: 4.48 кг
Комплектация
головка с кронштейном, блок питания, адаптер для NP-F батарей, кабель D-Tap, шторки, адаптер Bowens, кейс
Особые характеристики
защита оболочки IP54
Описание
Серия Aputure LS 60 включает 2 осветителя: 60d с фиксированной температурой света 5600К и 60x c изменяемой температурой 2700-6500К, в остальном это один и тот же прибор. LS 60d – это очень компактный светодиодный осветитель, который может работать как от розетки, так и от портативных аккумуляторов типа NP-F или V-Mount. Прибор обладает собственной асферической фокусирующей линзой, что позволяет изменять угол освещения в пределах от 45° до 15° без каких-либо дополнительных насадок.
Что достаточно уникально, головка прибора соответствует уровню пыле-/влагозащиты IP54, то есть выдерживает брызги воды с любого направления (это сильнее, чем обычная защита от дождя IPx3). От воды не защищены сетевой адаптер и батарейная площадка, но вы можете или укрыть их отдельно (никаких важных органов управления на них нет), или вынести их максимально далеко от головки с помощью фирменного герметичного удлинителя для кабеля питания длиной 7.5 метров (продается отдельно). Сертификация IP54 позволяет использовать Aputure LS 60 практически под штормовым дождем. Кроме того, головка протестирована на работоспособность при температурах до -20° С.
Благодаря множеству вариантов питания, Aputure LS 60 отлично работает в качестве автономного источника света: вы можете использовать 2 батареи типа Sony NP-F, батарею типа V-Mount, а также другие источники питания 12-16 Вольт, подключенные через разъем D-Tap. Если у вас в наличии всего 1 батарея NP-F, то осветитель все равно может работать, но с яркостью не выше 50%. Также обратите внимание, что не допускается использование высоковольтных аккумуляторов V-Mount 26В и 28.8В, применять можно только обычные 14.4В или 14.8В батареи. Конечно, в комплекте идет и мультивольтажный сетевой адаптер 100 - 240 Вольт и кабель питания длиной 4 метра.
При этом Aputure LS 60d обладает многофункциональным креплением для модификаторов света: цветных фильтров, шторок, софтбоксов и даже прожекторной насадки. Прибор использует собственное крепление Mini Mount, но в комплекте предусмотрен адаптер Bowens Mount, который позволяет использовать, например, софтбоксы с байнетным креплением Bowens.
Прибор обладает высокой точностью цветопередачи: CRI ≥95, TCLI ≥95, CQS ≥93, SSI (D56) = 72, а также плавным управлением мощностью от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига. В настройках можно выбрать 1 из 4 режимов регулировки яркости: от прямого до S-образной кривой.
Осветитель выполнен в прочном металлическом корпусе. Кронштейн-лира обеспечивает возможность наклона осветителя на все 360°. Для охлаждения используется очень тихий вентилятор (уровень шума 18 дб на дистанции 1 м). Управление осуществляется или с помощью физических кнопок и рукояток на головке, или дистанционно, через мобильное приложение Sidus Link (iOS, Android), которое предоставляет невероятно широкие возможности: одновременный контроль 100 источников на расстоянии до 80 метров, объединение в группы, создание собственных сценариев и так далее.
Спецэффекты. Aputure LS 60d поддерживает 8 спецэффектов: фейерверк, папарацци (частые фотовспышки), мерцающая лампа, молния, свет от телевизора, пульсация, стробоскоп, взрыв.
Комплектация:
- головка Aputure LS 60d
- кронштейн со встроенным боковым креплением V-Mount
- сетевой адаптер 100-240 В 50/60 Гц с кабелем 4 м
- площадка для 2 батарей типа NP-F
- кабель D-Tap для батарей V-Mount (и других типов)
- 8-лепестковые шторки
- адаптер Bowens
- жесткий кейс