Описание

Aputure LS 600x Pro – очень мощный светодиодный осветитель, предназначающийся, прежде всего, для больших студий и съемки под открытым небом. Он легко справится с имитацией полуденного солнца, например, при установке снаружи помещения и работе через окно. Основная область применения: профессиональное теле- и кинопроизводство. Байонет Bowens позволяет использовать его с широким диапазоном модификаторов света: софтбоксы, рефлекторы, линзы Френеля, прожекторные насадки – мягкий или жесткий свет, заполняющий или точечный, LS 600х Pro справляется с любой ролью.

Начнем с мощности: с обычным рефлектором, идущим в комплекте, прибор обеспечивает освещенность в 3220 - 5610 люкс на расстоянии 3 метра (в зависимости от выбранной температуры) или 1150 - 1996 люкс на расстоянии 5 метров. С проекционной линзой Френеля F10 показатели будут еще выше. Как видите, прибор просто создан для работы на средних и больших дистанциях, когда вам необходимо осветить локацию значительных размеров. В этом он не уступает HMI-осветителям на 1.2 кВт или галогеновым приборам на 5 кВт, при гораздо меньшем весе и большей мобильности.

LS 600х Pro может работать от разных источников питания: бытовых розеток 100-240 В, генераторов 48 В, а также от 2 батарей типа V-Mount, которые обеспечивают прибору такую мобильность, которая недоступна для галогеновых студийных ламп. Для работы с максимальной мощностью потребуются батареи с высоким током отдачи: 26В 18А или 28.8В 16А. С парой более доступных батарей типа 14.4В 15А или 26В 8.5А прибор может работать с 50% яркости. Уникальной особенностью является то, что LS 600х Pro автоматически подзаряжает аккумуляторы, когда подключен к другому источнику питания: розетке или мобильному электрогенератору.

Защита от погодных условий: Aputure LS 600х Pro является первым прибором серии Light Storm и первым светодиодным осветителем с байонетом Bowens, который надежно защищен от дождя: в конструкции используются водостойкие вентиляторы, изолирована вся внутренняя электроника, все разъемы снабжены резиновыми колпачками.

Высокая точность управления и цветопередачи. Aputure LS 600х Pro соответствует индексам цветопередачи CRI ≥96, TLCI ≥96, CQS ≥95 и SSI (D56) 74 – очень высокие показатели для светодиодного осветителя. Прибор обеспечивает плавное диммирование с шагом всего 0.1%, при этом отсутствует какое-либо мерцание или цветовой сдвиг. Осветитель поддерживает множество вариантов дистанционного управления, начиная от штатного пульта ДУ 2.4 ГГц, который идет в комплекте. Далее: протокол DMX512 для кабельного XLR соединения, гнездо Ethernet для работы в сети через ArtNet, беспроводное подключение Wireless DMX для совместимости с LumenRadio и поддержка мобильного приложения Sidus Link для управления в группах с другими устройствами Aperture с мобильного телефона или планшета на iOS или Android.

Конструкция. Осветитель Aputure LS 600х Pro состоит из 2 основных частей: относительно легкой головки (4.6 кг вместе с кронштейном) и более тяжелого блока питания / управления, на котором располагаются все физические органы управления, дисплей, гнезда для внешних соединений, батареи (при наличии). Между собой части соединены прочным XLR кабелем длиной 7.5 м, который позволяет разместить блок управления в пределах постоянной доступности, когда головка установлена на длинном журавле или кране.

Охлаждение. Обе части Aputure LS 600х Pro оснащены тихими вентиляторами (27 дБ на расстоянии 1 м при температуре воздуха ниже 35° С). Есть режим автоматической работы вентиляторов, в котором они включаются только при определенном уровне нагрева прибора. А также полностью бесшумный режим – в нем максимальная мощность ограничена 60 Вт (приблизительно 10% от максимальной), но прибор работает абсолютно тихо без ограничения по времени.

Режим спецэффектов: в памяти Aputure LS 600х Pro записаны 9 вариантов спецэффектов (таких как молния, фотовспышки, мерцание испорченной лампочки и так далее). Через мобильное приложение SidusPro FX вы можете создавать собственные шаблоны.

Комплектация:

головка LS 600d Pro

блок управления

рефлектор Hyper-Reflector

кабель Weatherproof Head Cable 7.5 м

кабель питания Neutrik 6 м

пульт ДУ 2.4 ГГц VA Remote RC1+

зажим для установки блока управления на стойку

жесткий кейс на колесах

Таблица освещенности: