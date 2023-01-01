Осветитель Aputure LS 600x Pro V-mount, светодиодный, 600 Вт, 2700-6500К
Код товара : УТ-00056750
Артикул : LS 600х Pro (V-mount)
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
600 Вт (энергопотребление до 720 Вт)
Регулировка мощности, диапазон
0%...100% с шагом 0.1°, 4 кривые регулировки мощности
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Угол освещения
Зависит от используемой насадки, с рефлектором Hyper-Reflector: 55°
Минимальная цветовая температура, K
2700
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
100 - 240В 50/60 Гц, от сети постоянного тока 48В 15А
Байонет
Bowens
Тип крепления
двойное крепление 5/8" или 1 1/8" (16 / 28 мм)
Минимальная температура эксплуатации, °С
-20
Максимальная температура эксплуатации, °С
45
Прочие характеристики
Особые характеристики
защита от пыли и брызг
Описание
Aputure LS 600x Pro – очень мощный светодиодный осветитель, предназначающийся, прежде всего, для больших студий и съемки под открытым небом. Он легко справится с имитацией полуденного солнца, например, при установке снаружи помещения и работе через окно. Основная область применения: профессиональное теле- и кинопроизводство. Байонет Bowens позволяет использовать его с широким диапазоном модификаторов света: софтбоксы, рефлекторы, линзы Френеля, прожекторные насадки – мягкий или жесткий свет, заполняющий или точечный, LS 600х Pro справляется с любой ролью.
Начнем с мощности: с обычным рефлектором, идущим в комплекте, прибор обеспечивает освещенность в 3220 - 5610 люкс на расстоянии 3 метра (в зависимости от выбранной температуры) или 1150 - 1996 люкс на расстоянии 5 метров. С проекционной линзой Френеля F10 показатели будут еще выше. Как видите, прибор просто создан для работы на средних и больших дистанциях, когда вам необходимо осветить локацию значительных размеров. В этом он не уступает HMI-осветителям на 1.2 кВт или галогеновым приборам на 5 кВт, при гораздо меньшем весе и большей мобильности.
LS 600х Pro может работать от разных источников питания: бытовых розеток 100-240 В, генераторов 48 В, а также от 2 батарей типа V-Mount, которые обеспечивают прибору такую мобильность, которая недоступна для галогеновых студийных ламп. Для работы с максимальной мощностью потребуются батареи с высоким током отдачи: 26В 18А или 28.8В 16А. С парой более доступных батарей типа 14.4В 15А или 26В 8.5А прибор может работать с 50% яркости. Уникальной особенностью является то, что LS 600х Pro автоматически подзаряжает аккумуляторы, когда подключен к другому источнику питания: розетке или мобильному электрогенератору.
Защита от погодных условий: Aputure LS 600х Pro является первым прибором серии Light Storm и первым светодиодным осветителем с байонетом Bowens, который надежно защищен от дождя: в конструкции используются водостойкие вентиляторы, изолирована вся внутренняя электроника, все разъемы снабжены резиновыми колпачками.
Высокая точность управления и цветопередачи. Aputure LS 600х Pro соответствует индексам цветопередачи CRI ≥96, TLCI ≥96, CQS ≥95 и SSI (D56) 74 – очень высокие показатели для светодиодного осветителя. Прибор обеспечивает плавное диммирование с шагом всего 0.1%, при этом отсутствует какое-либо мерцание или цветовой сдвиг. Осветитель поддерживает множество вариантов дистанционного управления, начиная от штатного пульта ДУ 2.4 ГГц, который идет в комплекте. Далее: протокол DMX512 для кабельного XLR соединения, гнездо Ethernet для работы в сети через ArtNet, беспроводное подключение Wireless DMX для совместимости с LumenRadio и поддержка мобильного приложения Sidus Link для управления в группах с другими устройствами Aperture с мобильного телефона или планшета на iOS или Android.
Конструкция. Осветитель Aputure LS 600х Pro состоит из 2 основных частей: относительно легкой головки (4.6 кг вместе с кронштейном) и более тяжелого блока питания / управления, на котором располагаются все физические органы управления, дисплей, гнезда для внешних соединений, батареи (при наличии). Между собой части соединены прочным XLR кабелем длиной 7.5 м, который позволяет разместить блок управления в пределах постоянной доступности, когда головка установлена на длинном журавле или кране.
Охлаждение. Обе части Aputure LS 600х Pro оснащены тихими вентиляторами (27 дБ на расстоянии 1 м при температуре воздуха ниже 35° С). Есть режим автоматической работы вентиляторов, в котором они включаются только при определенном уровне нагрева прибора. А также полностью бесшумный режим – в нем максимальная мощность ограничена 60 Вт (приблизительно 10% от максимальной), но прибор работает абсолютно тихо без ограничения по времени.
Режим спецэффектов: в памяти Aputure LS 600х Pro записаны 9 вариантов спецэффектов (таких как молния, фотовспышки, мерцание испорченной лампочки и так далее). Через мобильное приложение SidusPro FX вы можете создавать собственные шаблоны.
- головка LS 600d Pro
- блок управления
- рефлектор Hyper-Reflector
- кабель Weatherproof Head Cable 7.5 м
- кабель питания Neutrik 6 м
- пульт ДУ 2.4 ГГц VA Remote RC1+
- зажим для установки блока управления на стойку
- жесткий кейс на колесах
Таблица освещенности:
|CCT
|Дистанция
|Hyper-Reflector
|F10 Fresnel (Flood 45°)
|F10 Fresnel (Spot 15°)
|LUX
|LUX
|LUX
|1m
|36,500
|32,300
|79,100
|2m
|7,760
|8,810
|22,160
|2700K
|3m
|3,220
|4,070
|10,740
|5m
|1,150
|1,530
|3,900
|7m
|583
|808
|2,037
|1m
|45,300
|39,800
|98,500
|2m
|9,650
|10,950
|27,550
|3200k
|3m
|4,010
|5,060
|13,270
|5m
|1,426
|1,898
|4,840
|7m
|722
|1,001
|2,526
|1m
|62,900
|55,100
|135,300
|2m
|13,390
|15,150
|38,200
|4300k
|3m
|5,560
|7,010
|18,370
|5m
|1,978
|2,629
|6,690
|7m
|1,002
|1,374
|3,490
|1m
|63,900
|55,800
|137,000
|2m
|13,530
|15,280
|38,600
|5600k
|3m
|5,610
|7,070
|18,510
|5m
|1,996
|2,653
|6,730
|7m
|1,012
|1,398
|3,530
|1m
|55,300
|48,300
|119,200
|2m
|11,750
|13,250
|33,600
|6500k
|3m
|4,880
|6,150
|16,060
|5m
|1,731
|2,301
|5,850
|7m
|878
|1,215
|3,060