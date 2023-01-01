Описание

Aputure LS 600d – удешевленная, более доступная версия осветителя LS 600d Pro. К счастью, большая часть функционала осталась нетронутой: здесь используется столь же яркая светодиодная матрица с такими же индексам цветопередачи CRI ≥96, TLCI ≥96, и SSI (D56) 72, есть 8 мерцающих спецэффектов, поддерживается дистанционное управление через мобильное приложение Sidus Link и по кабелю (DMX512). Блок управления схожий, но стал почти в 2 раза легче (всего 3.24 кг против 5.8 кг у Pro версии). Как и прежде, поддерживается питание от розетки или от 2 аккумуляторов типа V-Mount (в отличие от Pro версии, максимальная яркость при питании от аккумуляторов снижается до 50%).

Aputure LS 600d – это очень мощный светодиодный осветитель, предназначающийся, прежде всего, для больших студий и съемки под открытым небом. Он справляется, например, с имитацией полуденного солнца: при установке снаружи помещения и работе через окно. Основная область применения: профессиональное теле- и кинопроизводство. Байонет Bowens позволяет использовать его с широким диапазоном модификаторов света: софтбоксы, рефлекторы, линзы Френеля, прожекторные насадки и так далее. По яркости прибор не уступает HMI-осветителям на 1.2 кВт или галогеновым приборам на 5 кВт, при гораздо меньшем весе и большей мобильности.

Высокая точность управления и цветопередачи. Aputure LS 600d соответствует индексам цветопередачи CRI ≥96, TLCI ≥96, CQS ≥95 и SSI (D56) 72 – очень высокие показатели для светодиодного осветителя. Точность диммирования ниже, чем у Pro версии: 1%, а не 0.1% (впрочем, мы с трудом можем представить ситуации, в которых требуется настройка с точностью до десятых процента). При изменении яркости отсутствует какое-либо мерцание или цветовой сдвиг. Из дистанционного управления в простой версии оставлены самые популярные варианты: протокол DMX512 для сквозного кабельного XLR соединения, приложение Sidus Link для управления в группах с другими устройствами Aperture с мобильного телефона или планшета на iOS или Android, а также приемник для пульта 2.4 ГГц (сам пульт необходимо приобрести отдельно). Было убрано гнездо Ethernet (для работы через сеть ArtNet) и беспроводное подключение Wireless DMX (для совместимости с LumenRadio).

LS 600d может работать от разных источников питания: бытовых розеток 100-240 В, генераторов 48 В, а также от 2 батарей типа V-Mount, которые обеспечивают прибору такую мобильность, которая недоступна для галогеновых студийных ламп. Как мы уже упоминали выше, блок питания LS 600d не поддерживает батареи с высоким током отдачи: 26В 18А или 28.8В 16А. Он работает с парой более доступных батарей типа 14.4В 15А или 26В 8.5А прибор может работать с 50% яркости. 600d также не умеет заряжать установленные аккумуляторы при работе от сети, как это делает Pro версия.

Защиты от погодных условий здесь нет: в то время как Aputure LS 600d Pro может работать даже в проливной дождь, обычный LS 600d воды боится.

Конструкция LS 600d в целом такая же, как и у Pro версии. Осветитель состоит из 2 основных частей: компактной головки (4.69 кг вместе с кронштейном) и блока питания / управления, на котором располагаются все физические органы управления, дисплей, гнезда для внешних соединений, батареи (при наличии). Между собой части соединены прочным XLR кабелем длиной 3 м, который позволяет разместить блок управления в пределах постоянной доступности, когда головка установлена на длинном журавле или кране. В качестве опции предлагается удлинитель 7.5 м.

Новой функцией LS 600d стала возможность точной регулировки частоты мерцания (вплоть до 2000 Гц). Эта опция меню позволит привести высокочастотное мерцание осветителя в соответствие с другими светодиодными источниками, использующимися на съемочной площадке.

Охлаждение. И блок, и головка оснащены тихими вентиляторами. На выбор предлагается несколько режимов работы:

«интеллектуальный»: скорость вентиляторов автоматически регулируется в зависимости от яркости и температуры окружающей среды

средний: постоянные средние обороты, низкий уровень шума (29 дБ), подходит для всех режимов съемки при температуре воздуха ниже 35° С

высокий: постоянные высокие обороты, более шумный (31 дБ), подходит для температуры воздуха от 35° до 45° С

бесшумный: вентиляторы не работают, максимальная мощность ограничена 60 Вт (прибл. 10%), для камерных сцен.

Режим спецэффектов: в памяти Aputure LS 600d записаны 8 вариантов спецэффектов (таких как молния, фотовспышки, мерцание испорченной лампочки и так далее). Через приложение SidusPro FX вы можете создавать собственные шаблоны.

Комплектация: