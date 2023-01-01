Осветитель Aputure LS 600D Pro V-mount, светодиодный, 600 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00055084
Артикул : LS 600d Pro(V-mount)
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
600 Вт (энергопотребление до 720 Вт)
Регулировка мощности, диапазон
0%...100% с шагом 0.1°, 4 кривые регулировки мощности
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Освещенность
для дистанции 1 / 3 / 5 метров: открытая лампа: 22150 / 2600 / 1020 лк; стандартный рефлектор: 98500 / 8500 / 3000 лк; F10 Fresnel 45°: 89200 / 11440 / 4260 лк, F10 Fresnel 15°: 224200 / 29300 / 10580 лк
Угол освещения
Зависит от используемой насадки, с рефлектором Hyper-Reflector: 55°
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
100 - 240В 50/60 Гц, от сети постоянного тока 48В 15А
Байонет
Bowens
Тип крепления
двойное крепление 5/8" или 1 1/8" (16 / 28 мм)
Минимальная температура эксплуатации, °С
-20
Максимальная температура эксплуатации, °С
45
Прочие характеристики
Вес
головка с кронштейном-лирой: 4.64 кг, блок управления: 5.8 кг, зажим для блок управления: 0.67 кг, общий вес вместе с кейсом: 18.2 кг
Комплектация
головка, кронштейн, рефлектор, блок управления, кабель питания 6 м, соединительный кабель 3 м, пульт ДУ, кейс
Особые характеристики
защита от пыли и брызг
Описание
Aputure LS 600d Pro – очень мощный светодиодный осветитель, предназначающийся, прежде всего, для больших студий и съемки под открытым небом. Он легко справится с имитацией полуденного солнца, например, при установке снаружи помещения и работе через окно. Основная область применения: профессиональное теле- и кинопроизводство. Байонет Bowens позволяет использовать его с широким диапазоном модификаторов света: софтбоксы, рефлекторы, линзы Френеля, прожекторные насадки – мягкий или жесткий свет, заполняющий или точечный, LS 600d Pro справляется с любой ролью.
Начнем с мощности: с обычным рефлектором, идущим в комплекте, прибор обеспечивает освещенность в 8500 люкс на расстоянии 3 метра или 3000 люкс на расстоянии 5 метров. С линзой Френеля F10: 11440 - 29300 лк на 3 метрах и 4260 - 10580 лк на 5 метрах, в зависимости от угла освещения (45° - 15°). Как видите, прибор просто создан для работы на средних и больших дистанциях, когда вам необходимо осветить локацию значительных размеров. В этом он не уступает HMI-осветителям на 1.2 кВт или галогеновым приборам на 5 кВт, при гораздо меньшем весе и большей мобильности.
LS 600d Pro может работать от разных источников питания: бытовых розеток 100-240 В, генераторов 48 В, а также от 2 батарей типа V-Mount, которые обеспечивают прибору такую мобильность, которая недоступна для галогеновых студийных ламп. Для работы с максимальной мощностью потребуются батареи с высоким током отдачи: 26В 18А или 28.8В 16А. С парой более доступных батарей типа 14.4В 15А или 26В 8.5А прибор может работать с 50% яркости. Уникальной особенностью является то, что LS 600d Pro автоматически подзаряжает аккумуляторы, когда подключен к другому источнику питания: розетке или мобильному электрогенератору.
Защита от погодных условий: Aputure LS 600d Pro является первым прибором серии Light Storm и первым светодиодным осветителем с байонетом Bowens, который надежно защищен от дождя: в конструкции используются водостойкие вентиляторы, изолирована вся внутренняя электроника, все гнезда снабжены резиновыми колпачками.
Высокая точность управления и цветопередачи. Aputure LS 600d Pro соответствует индексам цветопередачи CRI ≥96, TLCI ≥96, CQS ≥95 и SSI (D56) 72 – очень высокие показатели для светодиодного осветителя. Прибор обеспечивает плавное диммирование с шагом всего 0.1%, при этом отсутствует какое-либо мерцание или цветовой сдвиг. Осветитель поддерживает множество вариантов дистанционного управления, начиная от штатного пульта ДУ 2.4 ГГц, который идет в комплекте. Далее: протокол DMX512 для кабельного XLR соединения, гнездо Ethernet для работы в сети через ArtNet, беспроводное подключение Wireless DMX для совместимости с LumenRadio и поддержка мобильного приложения Sidus Link для управления в группах с другими устройствами Aperture с мобильного телефона или планшета на iOS или Android.
Конструкция. Осветитель Aputure LS 600d Pro состоит из 2 основных частей: относительно легкой головки (4.6 кг вместе с кронштейном) и более тяжелого блока питания / управления, на котором располагаются все физические органы управления, дисплей, гнезда для внешних соединений, батареи (при наличии). Между собой части соединены прочным XLR кабелем длиной 3 м, который позволяет разместить блок управления в пределах постоянной доступности, когда головка установлена на длинном журавле или кране. В качестве опции предлагается удлинитель 7.5 м.
Охлаждение. Обе части Aputure LS 600d Pro оснащены тихими вентиляторами (27 дБ на расстоянии 1 м при температуре воздуха ниже 35° С). Есть режим автоматической работы вентиляторов, в котором они включаются только при определенном уровне нагрева прибора. А также полностью бесшумный режим – в нем максимальная мощность ограничена 60 Вт (приблизительно 10% от максимальной), но прибор работает абсолютно тихо без ограничения по времени.
Режим спецэффектов: в памяти Aputure LS 600d Pro записаны 9 вариантов спецэффектов (таких как молния, фотовспышки, мерцание испорченной лампочки и так далее). Через приложение SidusPro FX вы можете создавать собственные шаблоны.
- головка LS 600d Pro
- блок управления
- рефлектор Hyper-Reflector
- кабель Weatherproof Head Cable 3 м
- кабель питания 6 м
- пульт ДУ 2.4 ГГц VA Remote RC1+
- зажим для установки блока управления на стойку
- жесткий кейс на колесах