Описание

Небольшой софтбокс (35х35 см) создан для осветителей Aputure Light Storm 60d / 60x, которым будет трудно эффективно заполнить светом более крупные модели софтбоксов. Он предназначен только для этих приборов с байонетом Mini Mount и не может использоваться с более крупными осветителями Aputure LS 120-й, 300-й серий. Софтбокс с моноблоком LS 60d или LS 60x эффективно заменяет светодиодную панель 30х30 см, обеспечивая мягкий рассеянный свет.

В комплекте идут 2 внешних рассеивателя: легкий (1.5 ступени) и плотный (2.5 ступени), внутренний рассеиватель в данном софтбоксе не предусмотрен. Кроме того, вы можете полностью убрать тканевый рассеиватель. Если вам нужно расположить осветитель на большом расстоянии (4-5 метров), это будет эффективным способом использования. Софтбокс LS 60 без рассеивателей также может выполнять роль жесткого рефлектора (типа Magnum), когда вам нужен жесткий свет, четкие контуры, контрастное изображение.

Глубокие тканевые соты (45°) ограничивают угол рассеивания света, предотвращая нежелательную засветку темных областей и фона. Соты рекомендуется использовать с более плотным рассеивателем, так как с легким они дают довольно неравномерный, решетчатый паттерн освещения.

Характер крепления осветителей Aputure Light Storm 60d / 60x позволяет вам использовать данный софтбокс вместе с листовыми фильтрами: установите адаптерное кольцо в передний слот держателя насадок, тогда задний слот останется свободным для держателя светофильтров.

Комплектация: