Описание

Мощный светодиодный осветитель в форме моноблока с байонетом Bowens может использоваться широким диапазоном насадок, включая прожекторные линзы. Это первый подобный осветитель с переменной цветовой температурой. Линзовые насадки, такие как Fresnel 2X позволяют создать освещенность на уровне 56 000 люкс (на дистанции 1 м). Также следует отметить широкий температурный диапазон белого света: от 2700 до 6500 К, что больше, чем у обычных моделей.

Важнейшей особенностью LS 300X является то, что множество теплых и холодных светодиодов, расположенных под встроенным рассеивателем, при включении работают как один точечный источник света, создавая абсолютно равномерное пятно света без какой-либо ряби.

Благодаря поддержке световых модификаторов с байонетом Bowens, LS 300X может быть чем угодно: от широкого заполняющего света при использовании софтбоксов или шаровых насадок до точечного луча прожектора, бьющего на многие метры, с насадками Fresnel или Spotlight.

Точность цветопередачи по индексу CRI составляет 95+, но это не все. По новому индексу спектрального соответствия SSI, введенному Американской академией кинематографических искусств и наук, SSI в режиме дневного света (D55) составляет 74, SSI в режиме лампы накаливания (Tungesten) – 85, что является исключительно высокими показателями для светодиодных осветителей.

LS 300X имеет 2 режима работы: «максимальная мощность» и «постоянная мощность». В первом режиме общая яркость будет немного меняться при изменении температуры света (как это сделано у большинства подобных моделей), а второй режим интереснее: в нем максимальная мощность немного снижается для того, чтобы выдавать постоянный уровень освещенности независимо от выбранной температуры.

Осветитель выполнен в прочном металлическом корпусе с удобной рукояткой в задней части. Кронштейн-лира обеспечивает возможность наклона осветителя на все 360°. Для охлаждения используется пара вентиляторов, которые работают достаточно тихо для моноблока такой мощности.

Управление осуществляется через выносной блок, который можно закрепить, к примеру, на колонне студийной стойки с помощью штатного крепления. Цветовая температура регулируется или плавно (с шагом 50К), или переключением между 5 наиболее популярными значениями: 2700K, 3200K, 4300K, 5500K, 6500K. Также доступно беспроводное дистанционное управление: или через небольшой пульт ДУ, идущий в комплекте, или через мобильное приложение Sidus Link (iOS, Android), которое предоставляет невероятно широкие возможности: до 100 источников на расстоянии до 400 метров, объединение в группы, создание собственных сценариев и так далее.

Для интеграции в существующие системы управления освещением также предусмотрено кабельное управление по протоколу DMX 512 (вход и выход XLR 5 pin).

Питание: Aputure LS 300X поддерживает как питание от бытовой электросети 100-240 В 50/60 Гц, так и автономную работу от 1 или 2 аккумулятора типа V-Mount, которые устанавливаются прямо на блок управления. 1 аккумулятор позволяет осветителю работать на 50% от максимальной мощности, а 2 батареи дают возможность использовать все 100%. Aputure рекомендует использовать батареи с силой тока не ниже 15 А.

Спецэффекты. Aputure LS 300X поддерживает 9 спецэффектов: фейерверк, папарацци (частые фотовспышки), мерцающая лампа, молния, свет от телевизора, пульсация, стробоскоп, взрыв, открытый огонь (костер, камин).