Софтбокс Aputure Light Box 30х120 см, с сотами
Код товара : УТ-00058192
Артикул : Lightbox 30120
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.08 кг
Описание
Классический софтбокс (стрипбокс) 30х120 см создает достаточно узкую полосу света, имитирующую свет от приоткрытого окна или двери. Установочное кольцо под байонет Bowens. Внутренняя поверхность серебристая, зернистая, устойчивая к истиранию. В комплекте идет один внутренний рассеиватель и два внешних: более плотный (2.5 ступени) и менее плотный (1.5 ступени). Также в комплекте идет чехол и тканевые соты 45°, которые крепятся к софтбоксу на липучках и ограничивают угол рассеивания для создания более контрастной свето-теневой схемы. Сборка осуществляется по традиционной схеме: 4 спицы сначала заводятся в карманы чехла, затем в пазы на кольце.
С помощью системы рассеивателей софтбоксы позволяют значительно смягчить характер света, то есть убрать резкие и глубокие тени, которые образуются, когда вспышка используется с открытой лампой или с металлическими рефлекторами. Софтбоксы рассеивают свет эффективнее, чем более простые и дешевые фотозонты: их свет получается более направленным и более равномерным, без угасания яркости от центра к краю. Характер освещения можно менять, снимая и устанавливая рассеиватели, а также добавляя соты. Софтбоксы считаются классическим модификатором для портретной и предметной съемки в студии.