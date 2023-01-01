Описание

Классический софтбокс (стрипбокс) 30х120 см создает достаточно узкую полосу света, имитирующую свет от приоткрытого окна или двери. Установочное кольцо под байонет Bowens. Внутренняя поверхность серебристая, зернистая, устойчивая к истиранию. В комплекте идет один внутренний рассеиватель и два внешних: более плотный (2.5 ступени) и менее плотный (1.5 ступени). Также в комплекте идет чехол и тканевые соты 45°, которые крепятся к софтбоксу на липучках и ограничивают угол рассеивания для создания более контрастной свето-теневой схемы. Сборка осуществляется по традиционной схеме: 4 спицы сначала заводятся в карманы чехла, затем в пазы на кольце.

С помощью системы рассеивателей софтбоксы позволяют значительно смягчить характер света, то есть убрать резкие и глубокие тени, которые образуются, когда вспышка используется с открытой лампой или с металлическими рефлекторами. Софтбоксы рассеивают свет эффективнее, чем более простые и дешевые фотозонты: их свет получается более направленным и более равномерным, без угасания яркости от центра к краю. Характер освещения можно менять, снимая и устанавливая рассеиватели, а также добавляя соты. Софтбоксы считаются классическим модификатором для портретной и предметной съемки в студии.