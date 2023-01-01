Софтбокс Aputure Light Dome SE, 85 см, с сотами
Код товара : УТ-00055093
Артикул : Light Dome SE
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.1 кг
Вес (брутто), г
0.300
Размеры товара
диаметр 85 см, глубина 45 см; внутренний рассеиватель: 24 см, внешний рассеиватель: 82 см
Описание
Бюджетный вариант софтбокса Light Dome от Aputure. Что вы теряете и что приобретаете по сравнению с Light Dome II? Теряете быстрораскладную конструкцию: здесь спицы и установочное кольцо (speedring) идут отдельно, так что при подготовке к съемке вам придется по очереди заводить их в пазы на кольце. Само кольцо и спицы выполнены не из стали, а из стекловолокна (спицы) и алюминия (кольцо). Наконец, вы лишаетесь держателя для листовых светофильтров, а форма софтбокса анфас получается чуть более угловатая (хотя и все равно очень близкая к кругу). Из-за меньшей глубины (45 см против 65) угол освещения получается более широким, засветка темных областей – сильнее, даже если использовать соты (45° против 40°).
Что вы приобретаете: более компактную конструкцию в разобранном виде (легче разместить в багаже при дефиците свободного места). Более легкую конструкцию: всего 1.1 кг против 2.55 кг у Light Dome II – позволяет использовать более легкие стойки, значительно комфортнее при удержании софтбокса в руках или на удочке. Наконец, вы экономите значительную сумму денег.
Как и у Light Dome II, в комплекте Light Dome SE идут сразу 2 внешних рассеивателя, более плотный (2.5 ступени) и менее плотный (1.5 ступени). Вы можете выбрать один из них, или использовать софтбокс вообще без рассеивателя, если нужен более жесткий свет. Также в комплекте идет внутренний рассеиватель (1.5 ступени) и тканевые соты 45°, которые ограничивают угол рассеивания света, это делает изображение более контрастным. Весь комплект софтбокса помещается в небольшой тканевой сумке для удобства хранения и перевозки.