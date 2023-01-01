Описание

Light Dome Mini III - это компактный круглый софтбокс для осветительных приборов с креплением Bowens. Начните снимать быстрее благодаря новой быстрораскладной конструкции. Теперь собрать Light Dome Mini III можно быстрее, чем когда-либо, что позволяет сэкономить драгоценное время на съемках.

Универсальный софтбокс уменьшает размер вашего набора инструментов, позволяя профессионалам работать эффективнее. Благодаря компактным размерам софтбокс можно взять с собой куда угодно. В модели Mini III у вас будет все, что нужно для освещения малых площадей, включая складное крепление, рассеиватель и портретный отражатель с золотой и серебряной стороной.

Внутренний отражатель, который перенаправляет свет от центра на всю внутреннюю поверхность софтбокса. Одна сторона отражателя серебристая – она просто рассеивает свет, вторая сторона золотистая – она добавляет свету теплый, золотистый оттенок, что также можно использовать в определенных ситуациях.

Напоминаем, что вы можете использовать данный софтбокс вообще без переднего рассеивателя: в этом случае вы получите «портретную тарелку» для создания жесткого света с четкими очертаниями и высокой контрастностью.

Также в комплекте идут тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания до 40° и спасают от нежелательной засветки темных областей кадра.