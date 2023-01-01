Описание

16-спицевый быстрораскладной софтбокс для осветительных приборов с байонетом Bowens. Спицы изначально закреплены на адаптерном кольце, что значительно экономит время при подготовке к съемке. Для равномерного распределения света конструкцией предусмотрен внутренний отражатель и внешний рассеиватель, причем в комплекте идут сразу 2 рассеивателя, более плотный (2.5 ступени) и менее плотный (1.5 ступени). 16-угольная конструкция создает почти идеально круглое пятно света и круглые блики в глазах вашей модели. Благодаря компактности и малому весу Light Dome Mini II хорошо подходит для выездной съемки на локациях, а также для работы в небольших помещениях, таких как жилые комнаты.

Софтбокс Aputure Light Dome Mini II имеет несколько интересных особенностей. Во-первых, как и старшая модель (без приставки Mini), он обладает креплением для листовых желатиновых фильтров, что позволяет регулировать температуру белого света или даже создавать цветное освещение с обычным осветителем 5500К.

Во-вторых, двусторонний внутренний отражатель, который перенаправляет свет от центра на всю внутреннюю поверхность софтбокса. Одна сторона отражателя серебристая – она просто рассеивает свет, вторая сторона золотистая – она добавляет свету теплый, золотистый оттенок, что также можно использовать в определенных ситуациях.

Напоминаем, что вы можете использовать данный софтбокс вообще без переднего рассеивателя: в этом случае вы получите «портретную тарелку» для создания жесткого света с четкими очертаниями и высокой контрастностью.

Также в комплекте идут тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания до 40° и спасают от нежелательной засветки темных областей кадра.