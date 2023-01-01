Описание

Софтбокс Aputure Light Dome III отличается от предыдущих версий новым механизмом складывания, благодаря которому софтбокс при хранении и транспортировке принимает максимально плоскую форму. Light Dome относится к быстрораскладным софтбоксам, которые очень быстро приводятся в рабочее положение: всего несколько движений, и готово. Это чрезвычайно удобно для выездных съемок на удаленных локациях. Также усилены спицы: они выполнены из стали и лучше держат форму в ходе длительной эксплуатации.

Как и предыдущие версии, Light Dome III обладает уникальной 32-угольной формой, в отличие от 16-спицевых софтбоксов других производителей, которые имеют более угловатую форму рассеивающей поверхности. Здесь же каждая спица создает 2 точки натяжения, благодаря чему форма поверхности получается почти неотличимой от круга. Это важно при съемке объектов с глянцевыми и зеркальными поверхностями: например, угловатая форма бликов в глазах при съемке лица крупным планом делает изображение менее естественным, менее привлекательным.

В комплект с софтбоксом входят тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света до приблизительно 40°: это позволяет создать более контрастное освещение, с более выраженными световыми акцентами и более глубокими тенями. Также в комплекте сумка для хранения и транспортировки софтбокса.

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Байонет Bowens позволяет использовать Light Dome III с широким диапазоном осветителей Aputure и других брендов.

Комплектация: