Описание

16-спицевый быстрораскладной глубокий софтбокс для осветительных приборов с байонетом Bowens. Спицы изначально закреплены на адаптерном кольце, что значительно экономит время при подготовке к съемке. Для равномерного распределения света конструкцией предусмотрены 2 рассеивателя, внутренний и внешний, причем в комплекте идут сразу 2 внешних рассеивателя, более плотный (2.5 ступени) и менее плотный (1.5 ступени). Вы можете использовать два рассеивателя (внешний и внутренний), один из них или ни одного – в последнем случае у вас получится очень большой серебристый рефлектор для достаточно жесткого света с глубокими тенями.

От каждой спицы отходит 2 точки натяжения, поэтому в итоге вы получаете даже не 16-угольный, а 32-угольный софтбокс, с практически круглой рассеивающей поверхностью – это создает идеально круглое пятно света и круглые блики в глазах вашей модели.

Интересной особенностью Light Dome II является крепление для листовых желатиновых фильтров: с ним вы можете регулировать температуру белого света или даже создавать цветное освещение с обычным осветителем 5500К. Также в комплекте идут тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания до 40°, что спасает от нежелательной засветки темных областей кадра.