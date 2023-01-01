Описание

16-спицевый быстрораскладной глубокий софтбокс для осветительных приборов с байонетом Bowens. Спицы изначально закреплены на адаптерном кольце, что значительно экономит время при подготовке к съемке. Для равномерного распределения света конструкцией предусмотрены 2 рассеивателя, внутренний и внешний, причем в комплекте идут сразу 2 внешних рассеивателя, более плотный (2.5 ступени) и менее плотный (1.5 ступени). Вы можете использовать два рассеивателя (внешний и внутренний), только один из них или вообще ни одного – в последнем случае у вас получится очень большой серебристый рефлектор для достаточно жесткого, контрастного света с глубокими тенями.

От каждой спицы отходит 2 точки натяжения, поэтому в итоге вы получаете софтбокс с практически круглой рассеивающей поверхностью – это создает идеально круглое пятно света и круглые, естественные блики на всех отражающих поверхностях.

В комплекте идут тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания до 45°, что предотвращает нежелательную засветку тех областей кадра, которые по вашей задумке должны оставаться в тени.