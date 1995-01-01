Описание

Оригинальные тканевые соты для осветителя Aputure INFINIBAR PB3. Соты ограничивают угол рассеяния света до 45°, обеспечивая более контролируемый, более направленный световой поток. Использование сот позволяет при необходимости избавиться от светового загрязнения, делает светотеневой рисунок более контрастным.

Когда не нужны, соты компактно складываются и убираются в тканевый чехол.