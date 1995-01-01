Соты Aputure Light Control Grid 45° для INFINIBAR PB3
Код товара : УТ-00075813
Артикул : InfiniBar PB3 Light Control Grid(45)
4 690 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Оригинальные тканевые соты для осветителя Aputure INFINIBAR PB3. Соты ограничивают угол рассеяния света до 45°, обеспечивая более контролируемый, более направленный световой поток. Использование сот позволяет при необходимости избавиться от светового загрязнения, делает светотеневой рисунок более контрастным.
Когда не нужны, соты компактно складываются и убираются в тканевый чехол.
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