Соты Aputure Light Control Grid 45° для INFINIBAR PB12
Код товара : УТ-00070849
Артикул : InfiniBar PB12 Light Control Grid(45)
9 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Тканевые соты Aputure Light Control Grid 45° ограничивают угол рассеивания до приблизительно 45°. Это позволяет сделать светотеневой рисунок более контрастным: усилить световые акценты там, где они нужны, и приглушить освещенность в других областях кадра.