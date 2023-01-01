Описание

Aputure Lantern 90 – увеличенная версия оригинального Aputure Lantern. Это довольно необычный всенаправленный софтбокс, по форме напоминающий китайский бумажный фонарик. Lantern 90 с углом освещения 270° позволяет равномерно освещать очень значительные пространства. Наиболее часто Lantern 90 применяется в качестве верхнего источника света, размещенного на журавле или потолочной системе.

Lantern хорошо справляется с имитацией обычного домашнего или офисного света, только вместо довольно слабых, мерцающих, неточных по цветопередаче «гражданских» светильников у вас будет работать профессиональный моноблок. Lantern также замечательно создает мягкий заполняющий свет от окна, а при съемке на улице ночью – свет от уличных фонарей. В комплекте идет черная тканевая юбка, которую можно поднимать и опускать, регулируя таким образом угол падения света.

По своей конструкции Aputure Lantern 90 – это быстрораскладной софтбокс с байонетом Bowens. В комплекте идет сумка-тубус, в которой софтбокс хранится в сложенном виде. На локации вы просто достаете софтбокс из сумки, сжимаете его, чтобы придать форму, и ставите на осветитель – весь процесс занимает буквально несколько секунд.

Выбор между Aputure Lantern и Lantern 90 зависит, прежде всего, от мощности вашего осветителя. Например, для таких приборов как Aputure LS 120 (150 Вт) будет целесообразнее использовать оригинальный Lantern (диаметр 66 см). Lantern 90 лучше подойдет для более мощных осветителей серии LS 300 и LS 600.