Описание

Aputure INFINIBAR – профессиональная линейка узких световых панелей, позволяющая реализовывать самые сложные и самые творческие подходы к освещению. Одной из ключевых особенностей является форма: тонкий профиль и возможность беззазорной стыковки нескольких панелей. 10 вариантов стыкующих кронштейнов позволяют создавать треугольные, прямоугольные, шестиугольные фигуры, звезды и так далее. INFINIBAR PB12 длиной 1.2 метра включает 96 полноцветных RGBWW пикселей, каждый из которых управляется индивидуально, что открывает возможность для таких эффектов как «погоня» (chase) или цветовой каскад. Высокая плотность пикселей обеспечивает плавные градиентные переходы.

Панель отличается высокой точностью передачи: CRI 96, TLCI 98, SSI Tungsten (новый рейтинг, предложенный Американской киноакадемией) – 85. Температура белого регулируется в диапазоне от 2000 до 10 000 К с коррекцией по G/M оси (зеленый / маджента) и с возможностью задания точки белого. В цветном режиме доступен контроль цвета по Advansed HSI, XY, RGB. Хотя на каждой панели располагаются органы управления и монитор, основным сценарием для INFINIBAR является дистанционное управление, для чего панели оснащаются встроенными приемниками LumenRadio CRMX (дальность действия до 100 м). Также возможно DMX управление по кабелю (переходник с USB-C на XLR 5-pin продается отдельно). Благодаря этому вы можете свободно и точно управлять освещением и спецэффектами с выделенного DMX контроллера. Для более простых сценариев можно воспользоваться мобильным приложением Sidus Link, которое также поддерживает программирование спецэффектов, управление группами осветителей и так далее.

Для быстрого монтажа на металлические поверхности в панели встроены мощные неодимовые магниты, а на торцах панелей располагаются штативные гнезда 1/4". В комплекте также идет адаптер со стандартным студийным шпиготом 5/8" (16 мм), а для создания сложных геометрических форм можно воспользоваться специальными соединителями, которые продаются отдельно (в комплекте идет только один прямой соединитель).

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 80 минут работы при максимальной яркости (для INFINIBAR PB12), также доступно постоянное питание от сетей 100-240 Вольт. При этом несколько панелей, соединенных между собой, могут работать от одного сетевого адаптера, что облегчает процесс маскировки проводов.

Панели продаются как поштучно, так и в больших комплектах по 8 штук + аксессуары.

В данный комплект входит: