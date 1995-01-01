Описание

Зуммируемая оптическая насадка с линзой Френеля позволяет максимизировать яркость вашего осветителя, сконцентрировав лучи на небольшой площади. Двигая передний элемент вперед или назад, вы сужаете или расширяете площадь светового пятна. Максимально широкое значение (flood) составляет 40°, максимально узкое (spot) – 12°, с ним вы получаете достаточно тонкий луч света, который позволяет осветителю успешно работать на средних и больших дистанциях (3, 5, 10 метров).

Fresnel 2x включает 2 линзы, переднюю и заднюю, благодаря этому насадка работает в 2 раза эффективнее, чем оригинальная Aputure Fresnel. Основным отличием от прожекторной насадки Spotlight Mount является то, что Fresnel 2x – это достаточно простой модификатор. Он эффективно концентрирует свет, но не позволяет изменять форму светового пятна, добавлять паттерны с помощью масок Гобо и так далее. Преимуществами Fresnel 2x является сравнительно небольшая цена, а также компактность и легкость: насадка весит всего 1.24 кг, что в несколько раз легче Spotlight.

Благодаря широко распространенному байонету Bowens Fresnel 2X может использоваться со многими осветителями, но не со всеми. Из-за конструкции с 2 линзами Fresnel 2X может не подойти для многих импульсных приборов: их лампа упрется в заднюю линзу и не даст вам установить насадку в байонет. Aputure Fresnel 2X точно подходит для моделей LS 120-й и LS 300-й серии, а также для Amaran 100d и 200d. Fresnel 2X не подходит для LS 600-й серии. По осветителям других брендов точных данных нет – мы советуем проверять перед покупкой. Преимуществом Fresnel 2X перед другими, более универсальными насадками, является хорошая защита от утечек света по бокам и сзади: здесь они практически отсутствуют.