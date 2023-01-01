Линза Френеля Aputure F10 Fresnel, Bowens
Код товара : УТ-00055085
Артикул : F10 Fresnel
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Большая насадка с линзой Френеля Aputure F10 Fresnel создана для мощных осветителей LS 600-й серии, но благодаря распространенному байонету Bowens может устанавливаться и на другие модели. Линза Френеля позволяет в несколько раз (до 340%) повысить эффективность осветителя, что наиболее актуально при использовании на средних и больших дистанциях (3, 5 и более метров). Широкий диапазон углов освещения (от 15° до 45°) позволяет использовать насадку и как точечный (spotlight), и как заполняющий (flood) источник света.
С насадкой F10 Fresnel моноблок Aputure LS 600d Pro по мощности и освещенности оставляет далеко позади такие распространенные в профессиональной среде моноблоки как галогеновые ARRI Studio 2K Tungsten (2000 Вт), приближаясь к яркости 5K Tungsten (5000 Вт). Судите сами: на расстоянии 3 метра освещенность составляет 11440 люкс в положении 45° (flood) и 29 300 люкс в положении 15° (spot). При этом качество освещения (равномерность светового пятна) находится на том же высоком уровне.
Использование таких мощных приборов как моноблоки Aputure 600-й серии требует обеспечения хорошего охлаждения, и широкие вентиляционные отверстия F10 Fresnel, расположенные в задней части насадки, успешно с этим справляются, при этом сводя утечки света к минимуму. Передняя часть насадки снабжена креплением для установки шторок F10 Barndoors, которые продаются отдельно.
В комплекте с насадкой идет прочный чехол цилиндрической формы, который надежно защищает стеклянную линзу во время транспортировки
Размеры и вес:
- Диаметр линзы: 25 см (10")
- Размеры корпуса в сложенном виде (45°): 34.6 х 34 х 17.3 см
- Размеры корпуса в положении 15°: 34.6 х 34 х 25 см
- Вес: 3.85 кг
- Вес сумки: 1.8 кг