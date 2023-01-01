Описание

Шторки Aputure F10 Barndoors могут работать вместе с насадкой Aputure F10 Fresnel (линза Френеля) или использоваться сами по себе – через черный рефлектор 10", идущий в комплекте, их можно установить напрямую в байонет Bowens. 8-лепестковая конструкция позволяет точнее контролировать световой поток. По размеру шторки значительно крупнее стандартных, которые обычно устанавливаются на 7" рефлекторы, что увеличивает их эффективность. Шторки полностью выполнены из металла (алюминия).

Шторки оснащены страховочным стальным тросом, который не даст им упасть в случае неаккуратного крепления (например, если вы забыли зафиксировать замок). Советуем всегда пользоваться этой страховкой, так как шторки весят более 2.5 кг, их падение с верхнего источника света может привести к тяжелым травмам на съемочной площадке.