Рефлекторы Aputure Hyper Reflector Kit для LS 1200, Bowens
Код товара : УТ-00060201
Артикул : LS1200 Mount Reflector
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Набор рефлекторов Aputure LS1200 Pro Reflector Kit оптимизирован специально под светодиодную матрицу осветителя Aputure Light Storm 1200D Pro. Байонет Bowens позволяет использовать их и с другими осветителями. В комплект входит 3 рефлектора: широкий 45°, средний 30° и узкий 15°, а также удобный кофр для хранения и переноски.