Набор рефлекторов Aputure LS1200 Pro Reflector Kit оптимизирован специально под светодиодную матрицу осветителя Aputure Light Storm 1200D Pro. Байонет Bowens позволяет использовать их и с другими осветителями. В комплект входит 3 рефлектора: широкий 45°, средний 30° и узкий 15°, а также удобный кофр для хранения и переноски.