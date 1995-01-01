Описание

PT2c – первый пиксельный RGB осветитель в семействе Amaran. Длинная трубка (60 см) состоит из 8 сегментов-пикселей с раздельным управлением. Это дает возможность создавать такие эффекты, как градиенты одного цвета, «погоню» пикселей (chase) и так далее. В памяти прибора находится 7 предварительно заданных пиксельных эффектов, которые вы можете дополнительно настроить, другие эффекты можно запрограммировать с помощью мобильного приложения Sidus Link, доступного для iOS и Android. Для реализации сложных сценариев освещения в комплект включены адаптеры DMX 512.

Как и другие осветители Aputure, PT2c может похвастаться высокой точностью цветопередачи: CRI 95, TLCI 98, SSI Tungsten 85. При работе в режиме белого свечения (CCT) можно настраивать не только цветовую температуру, но и делать коррекцию по зеленому цвету.

Amaran обладает встроенным аккумулятором, который обеспечивает до 170 минут работы при максимальной мощности свечения, это позволяет избавиться от лишних проводов при монтаже освещения на съемочной площадке. Возможна зарядка и постоянное питание через USB-C порт, сетевой адаптер идет в комплекте.

PT2c предлагает множество вариантов крепления: на торцах прибора располагаются резьбовые гнезда типа 3/8", в комплекте идут 2 магнитные клипсы для установки на стальные или чугунные поверхности, а также рым-болт с кольцом, с помощью которого осветитель можно подвесить на шнуре или карабине. Несколько осветителей можно состыковать друг с другом почти без зазоров (этим Amaran отличается от более дорогой серии INFINIBAR, которая стыкуется вообще без зазоров).

Для ограничения угла рассеяния света отдельно можно приобрести тканевые соты 45º Fabric Light Control Grid.

Пиксельные осветители Amaran серии PT выпускаются в 3 размерах: PT1c - 30 см, PT2c - 60 см, PT4c - 120 см.

Комплектация