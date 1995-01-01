Описание

PT1c – компактный пиксельный RGB осветитель. Трубка длиной 30 см состоит из 4 сегментов-пикселей с раздельным управлением. Это дает возможность создавать такие эффекты, как градиенты одного цвета, «погоню» пикселей (chase) и так далее. В памяти прибора находится 7 предварительно заданных пиксельных эффектов, которые вы можете дополнительно настроить, другие эффекты можно запрограммировать с помощью мобильного приложения Sidus Link, доступного для iOS и Android. Для встраивания PT1c в сложные профессиональные схемы освещения отдельно можно приобрести DMX адаптер, который устанавливается в USB-C порт.

Как и другие осветители Aputure, PT1c может похвастаться высокой точностью цветопередачи: CRI 95, TLCI 98, SSI Tungsten 85. При работе в режиме белого свечения (CCT) можно настраивать не только цветовую температуру, но и делать коррекцию по зеленому цвету.

Amaran обладает встроенным аккумулятором, который обеспечивает до 70 минут работы при максимальной мощности свечения, это позволяет избавиться от лишних проводов при монтаже освещения на съемочной площадке. Возможна зарядка и постоянное питание через USB-C порт (5В 2А), сетевой адаптер не входит в комплект.

PT1c предлагает 2 варианта крепления: на торцах прибора располагаются резьбовые гнезда типа 3/8", торцы также оснащены встроенными магнитами, с помощью которых прибор можно моментально зафиксировать на стальной или чугунной поверхности. Благодаря своей компактности PT1c хорошо подходит для ситуаций, когда осветитель необходимо разместить в очень стесненных условиях: например, в кухонном ящике, в чемодане, в холодильнике и так далее. Несколько осветителей можно состыковать друг с другом почти без зазоров (этим Amaran отличается от более дорогой серии INFINIBAR, которая стыкуется вообще без зазоров).

Для ограничения угла рассеяния света отдельно можно приобрести тканевые соты 45º Fabric Light Control Grid.

Пиксельные осветители Amaran серии PT выпускаются в 3 размерах: PT1c - 30 см, PT2c - 60 см, PT4c - 120 см.

Комплектация