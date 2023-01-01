Описание

Компактная светодиодная панель формата 25 х 17.5 см. Максимальная мощность составляет 60 Вт, что обеспечивает освещенность около 1300 лк на расстоянии 2 метра. Температура белого света регулируется в пределах от 3200 до 6500К, RGB светодиодов у P60x нет (они есть у P60c). Есть 4 мерцающих спецэффекта: фотовспышки, стробоскоп, фейерверк, пульсация. Высокая точность цветопередачи: CRI: 95+, TLCI: 97+, SSI (Tungsten): ≥84, SSI (D56): ≥72. Прибор работает от 2 батарей NP-F (приобретаются отдельно) или от сетевого адаптера (в комплекте). В комплекте идет софтбокс 41 х 34 см, соты к нему и сумка для переноски.

Параметрами освещения можно управлять как с помощью кнопок и рукояток на корпусе прибора, так и с помощью мобильного приложения Sidus Link, которое работает по Bluetooth. Несколько приборов формируют между собой сеть Sidus Mesh, поэтому проблемы с соединением не возникают даже при работе на больших локациях. В приложении можно управлять как отдельными приборами, так и группами приборов, а также создавать и сохранять сценарии работы освещения и так далее.

Прибор работает от 2 батарей NP-F (приобретаются отдельно) или от сетевого адаптера (в комплекте). Использование широко распространенных аккумуляторов NP-F обеспечивает высокую мобильность. Также можно использовать аккумулятор 12-16.8В, подключаемый через разъем D-Tap, но крепление для подобного аккумулятора (V-Mount или Gold Mount) нужно будет приобретать отдельно.

Рассеивающая панель Amaran P60x создана в форме сложной системы линз-рефлекторов, которая обеспечивает достаточно направленный поток света (угол рассеивания 45°) для работы на большой дистанции. В комплекте идет софтбокс 40 х 28.5 см, который смягчает свет и увеличивает угол рассеивания, а также соты к нему и сумка для переноски.