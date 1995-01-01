amaran Go – это компактная светодиодная лампа, крепящаяся на ваш телефон с помощью магнитного крепления стандарта MagSafe. Go совместима со всеми телефонами Apple от iPhone 12 и выше (кроме iPhone SE 3), а если ваш телефон не поддерживает MagSafe, то в комплекте идет магнитное кольцо, которое вы сможете приклеить на телефон или на чехол от него. Осветитель очень компактный, он не мешает пользоваться телефоном, а при необходимости вы можете снять его буквально за секунду. Например, это может пригодиться для того, чтобы подсветить какой-либо объект со стороны, придав ему объем.

amaran Go обеспечивает мягкую заполняющую подсветку лица, убирающую тени и визуально разглаживающую кожу. Световой поток 200 лм – это приблизительно в 2-4 раза выше, чем у обычного телефонного фонарика (в зависимости от модели). Яркость регулируется: 10 уровней мощности. Цветовая температура также изменяется: от теплого (2700К) до холодного (6500К) света, тоже 10 уровней. Откидная конструкция лампы позволяет ей работать как с основным блоком камер, так и с фронтальным объективом. Управлять осветителем можно и с помощью мобильного приложения (даже на расстоянии, до 80 метров), и просто кнопками на корпусе: с одной стороны находятся две кнопки для регулировки яркости, с другой – такая же пара кнопок для изменения цветовой температуры.

Под основной лампой находится зеркальце со своей собственной подсветкой. Переключение между основной лампой и подсветкой зеркала осуществляется одним нажатием кнопки. Яркость и цветовая температура подсветки также регулируется.

Отдельно нужно отметить высокую точность цветопередачи: CRI / TLCI 99. Это означает, что все оттенки будет передаваться максимально естественно и ярко, без ухода в зеленые или красные тона.

Прибор работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, которого хватает приблизительно на 80 минут работы с максимальной яркостью. Зарядка происходит через USB-C порт и занимает приблизительно 70 минут.

В целом amaran Go – это компактный, недорогой и простой в использовании аксессуар, который будет полезен всем, кто любит снимать на телефон.

amaran – с 2024 самостоятельный бренд, отделившийся от известной в профессиональных кругах компании Aputure.

Характеристики