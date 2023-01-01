Описание

Преимущества

Мощность COB 60x S составляет 65 Вт, а набор светодиодных микросхем является модернизированным, чтобы обеспечить невероятно высокое качество цветопередачи в обновленной серии COB S. Amaran COB 60x S имеет двухцветные возможности, встроенные элементы управления и полную универсальность крепления Bowens, а также сохраняет все функции оригинального COB 60x. Это позволяет вам создавать еще больше с тем же компактным устройством.

Эргономика

Большой дисплей вынесен на боковую сторону для экономии места, а на задней панели расположился кулер охлаждающий устройство для продолжительной работы. Габариты корпуса всего 117 × 111 × 111 мм, а вес менее 700 г! Для установки моноблока предусмотрено стандартное крепление 1/4", что упрощает подбор штатива или кронштейна

Качественный свет

Для того чтобы гарантировать высокое качество и ценность для независимых кинематографистов и создателей контента, осветитель COB 60x S был оснащен инновационным дизайном чипсета, состоящим из двух синих светодиодов. Этот дизайн значительно улучшает способность осветителя воспроизводить световой спектр, что обеспечивает возможность достижения наилучшей точности цветопередачи в своем классе: индекс точности цветопередачи (SSI) составляет 89 при дневном свете и 90 при использовании вольфрамовых ламп. Благодаря этому, осветитель COB 60x S почти неразличим от реальных вольфрамовых источников света. В новой светодиодной технологии осветителя был реализован значительный апгрейд цветности семейства Amaran, что позволяет конкурировать с некоторыми из самых дорогих осветительных приборов, представленных на рынке.

Sidus Link

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

Характеристики: