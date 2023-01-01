Осветитель Aputure Amaran COB 60x, светодиодный, 65 Вт, 2700-6500К
Код товара : УТ-00070322
Артикул : Amaran COB 60X
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Описание
Преимущества
Мощность COB 60x S составляет 65 Вт, а набор светодиодных микросхем является модернизированным, чтобы обеспечить невероятно высокое качество цветопередачи в обновленной серии COB S. Amaran COB 60x S имеет двухцветные возможности, встроенные элементы управления и полную универсальность крепления Bowens, а также сохраняет все функции оригинального COB 60x. Это позволяет вам создавать еще больше с тем же компактным устройством.
Эргономика
Большой дисплей вынесен на боковую сторону для экономии места, а на задней панели расположился кулер охлаждающий устройство для продолжительной работы. Габариты корпуса всего 117 × 111 × 111 мм, а вес менее 700 г! Для установки моноблока предусмотрено стандартное крепление 1/4", что упрощает подбор штатива или кронштейна
Качественный свет
Для того чтобы гарантировать высокое качество и ценность для независимых кинематографистов и создателей контента, осветитель COB 60x S был оснащен инновационным дизайном чипсета, состоящим из двух синих светодиодов. Этот дизайн значительно улучшает способность осветителя воспроизводить световой спектр, что обеспечивает возможность достижения наилучшей точности цветопередачи в своем классе: индекс точности цветопередачи (SSI) составляет 89 при дневном свете и 90 при использовании вольфрамовых ламп. Благодаря этому, осветитель COB 60x S почти неразличим от реальных вольфрамовых источников света. В новой светодиодной технологии осветителя был реализован значительный апгрейд цветности семейства Amaran, что позволяет конкурировать с некоторыми из самых дорогих осветительных приборов, представленных на рынке.
Sidus Link
При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.
Характеристики:
- Мощность : 65 Вт
- Цветовая температура : 2700 - 6500 К
- TLCI : 97
- CRI : 96
- CQS : 94
- SSI : 87SSI (Tungsten) : 90
- TM-30 Rf : 90
- TM-30 Rg : 100
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Strobe, Explosion
- Питание : сетевой адаптер, NP-F х2
- Вход : 100~240 В, 50/60 Гц
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Имеет крепление : 1/4"
- Габариты : 117 × 111 × 111 мм
- Байонет: Bowens