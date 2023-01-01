Описание

Усовершенствованная версия модели COB 60X. Основным изменения подвергся дизайн светодиодного COB чипа: значительно повышена точность цветопередачи. По рейтингу SSI, предложенному Американской киноакадемией, она выросла до SSI 89 для дневного света (5600К) и до SSI 90 для ламп накаливания. Свет COB 60X практически неотличим от света классических галогеновых осветителей.

Внешне прибор практически не изменился: это компактный и недорогой моноблок для небольших студий. Байонет Bowens позволяет использовать широкий диапазон световых модификаторов, включая софтбоксы, жесткие рефлекторы, проекционные насадки и так далее. Адаптер для установки на стойку также обладает креплением для зонта.

Цветовая температура регулируется в пределах 2700-6500К. Прибор может работать от сети, от двух аккумуляторов типа NP-F или от одной батареи V-Mount с разъемом D-Tap (переходной кабель с D-Tap на DC5521 продается отдельно). Есть 8 встроенных спецэффектов (молния, фотовспышки, мерцание телеэкрана и так далее), поддерживается дистанционное управление через мобильное приложение Sidus Link.

Мобильное приложение Sidus Link доступно для iOS и Android. Вы сможете дистанционного управлять одним или несколькими приборами, а также объединять осветители в группы, чтобы не настраивать каждый из них по отдельности. Вы также можете создавать сценарии работы множества приборов с помощью инструмента Magic Program. Это единое приложение для всех осветителей Aputure, от карманных до профессиональных, вы можете управлять ими одновременно. Каждый прибор является не только приемником, но и ретранслятором сигнала, поэтому проблем с соединением не возникает даже при работе в больших студиях или на открытом воздухе.

Комплектация: