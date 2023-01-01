Осветитель Aputure Amaran COB 60d, светодиодный, 5600К, 65 Вт
Код товара : УТ-00058189
Артикул : Amaran 60d
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактный и недорогой осветитель для небольших студий. Amaran – бюджетная серия осветительных приборов от Aputure. Вы получаете очень качественный свет с правильной, круглой формой светодиодной матрицы. Цветопередача очень точная: CRI / TLCI: ≥96, диммирование без мерцания. Цветовая температура: дневной свет, 5600К. Прибор может работать от сети, от двух аккумуляторов типа NP-F или от одной батареи V-Mount с разъемом D-Tap. Есть 8 встроенных спецэффектов, поддерживается дистанционное управление через мобильное приложение Sidus Link.
Байонет Bowens позволяет устанавливать множество различных световых модификаторов: жесткие рефлекторы, софтбоксы и так далее.
Корпус удивительно компактный, в форме куба со сторонами приблизительно 11х11х11 см. Вес головки (без батарей или сетевого адаптера) составляет всего 675 г, что позволяет с легкостью использовать Amaran COB 60d с рук. Для удобства управления на боковой панели расположен крупный и яркий ЖК экран.
Мобильное приложение Sidus Link доступно для iOS и Android. Подключившись, вы сможете дистанционного управлять одним или несколькими приборами, а также объединять осветители в группы, чтобы не настраивать каждый из них по отдельности. Вы также можете создавать сценарии работы множества светильников с помощью инструмента Magic Program. Приложение Sidus Link – единое для всех осветителей Aputure, от карманных MC и Accent до профессиональных Light Storm, вы можете управлять ими всеми в одном приложении. Приложение работает через сеть Sidus Link Mesh: каждый прибор является не только приемником, но и ретранслятором сигнала, поэтому проблем с соединением не возникает даже при работе в больших студиях или на открытом воздухе.